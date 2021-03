Et nyfødt barn i Skåne er blevet konstateret smittet med covid-19. Ifølge svenske undersøgelser er barnet blevet smittet, mens det befandt sig i moderens mave.

Det skriver svenske medier som Expressen og Sydsvenskan.

Barnet, som blev født for tidligt ved kejsersnit, var kun to dage gammel, da lægerne konstaterede smitten.

Herefter er der foretaget undersøgelser, som udelukker, at barnet har fået smitten efter ankomsten til verden:

»Vi kunne konkludere, at moderkagen var smittet på både barnets og moderens side,« udtaler Mehreen Zaigham, der er læge ved Skåne University Hospital, i en udsendt pressemeddelelse.

Moderen ankom til hospitalet med covid-19-symptomer og blev indlagt, da barnet havde iltmangel og faldende hjertelyde.

Efter kejsersnittet har lægerne observeret mor såvel som barn, og begge har det efter omstændighederne godt.

Barnet modtog hjælp med åndedrættet og anden behandling, som normalt opstår hos for tidlig fødte børn. Ingen hos personalet er blevet smittet.

Selvom moren blev indlagt med milde covid-19-symptomer, var der tegn på, at moderkagens struktur havde taget skade, og at dens funktion ikke fungerede. Om det skyldes covid-19, ved lægerne ikke, men det giver anledning til at se anderledes på tingene fremadrettet:

»Det kan være, vi skal tænke lidt mere over overvågningen af gravide kvinder, som har covid-19 og betragte dem som en klarere del af risikogruppen, end vi gør i dag,« siger Mehreen Zaigham.

Studiet bliver nu sendt videre og bragt i tidsskriftet British Journal of Obstetrics & Gynecology, skriver Expressen.