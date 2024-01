En nyfødt pige er blevet fundet død på et pubtoilet i Leeds.

Det oplyser det lokale politi ifølge Sky News.



Betjentene opfordrer moderen til at melde sig på grund af bekymringer for hendes helbred.

Den lille baby blev fundet på pubben Three Horseshoes i Oulton omkring klokken 16.45 søndag.

Paramedicinerne erklærede babyen død på stedet.

»Vores detektiver er fortsat i gang med en gennemgående efterforskning,« lyder det i en erklæring.

DCI James Entwistle fra West Yorkshire Police siger:

»Dette er en tragisk hændelse, og vi appellerer indtrængende moderen til den lille pige om at kontakte os eller søge lægehjælp, da hun har været igennem en ekstremt traumatisk prøvelse og godt kunne have brug for behandling selv.«