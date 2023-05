For fire år siden hørte to søstre, hvad de troede var en kat, der lå i en plastikpose i en skov.

Da de opdagede, hvad der lå i en lille plastikpose i en mørk skov, blev søstrene så chokeret, at de grædende ringede til politiet.

Det er fire år siden, at man i den amerikanske delstat Georgia fandt en nyfødt baby i en plastikpose i en skov.

En baby der i er dag er kendt som 'baby India'.

Dengang svor politiet, at personen, der stod bag dette, ville ende i håndjern og bag tremmer.

Og det er præcis, hvad der nu er sket.

Den 40-årige Karima Jiwani er fredag blevet sigtet for forsøg på at begå mord, grov mishandling af børn i første grad, grov vold og hensynsløs svigt af børn.

Hun menes igennem en dna-prøve at være den biologiske mor.

»Dette barn blev bundet i en plastikpose og smidt i skoven som en affaldssæk. Det kan jeg ikke forstå,« sagde Ron Freeman, der er sherif i Forsyth County Ron Freeman til journalister fredag, og han fortsatte:

»Det er bogstaveligt talt en af de mest sørgelige ting, jeg nogensinde har set.«

På en video udgivet af politiet, kan man se, hvordan politimanden må rive en plastikpose op for at få det nyfødte barn ud, der stadig havde en navlestreg hængende.

Det var derfor også en glad og følelsesladet politistyrke, der fredag skrev på Facebook, at de har arbejdet hårdt for at finde moren.

»Jeg sagde jo, at vi ville gøre det, og det gjorde vi! Jeg sagde, at den ansvarlige ville bære mine håndjern på vej i fængslet, og det gjorde hun!,«

»Jeg kan ikke finde ord til at beskrive, hvordan en person, der skulle have gjort sit bedste for et nyfødt barn, i stedet gjorde det værste.«

På baggrund af interviews med familie og lægefagligt personale har politiet oplyst, at den 40-årige har tidligere haft en fortid med skjulte graviditeter.

Der var en kø af mennesker klar til at adoptere babyen, som politiet fortæller, lever i bedste velgående.

Lørdag forventes det, at Karima Jiwani møder op i retten for første gang.