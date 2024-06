Hele tre gange er en vulkan natten til torsdag gået i udbrud.

Der er tale om den indonesiske vulkan Ibu, som endte med at spy aske op til fem kilometer op i luften.

Det skriver Aftonbladet.

Vulkanen, som ligger på øen Halmahera, gik først i udbrud lidt efter kl. 01 natten til torsdag lokal tid.

Her ses et billede fra et af nattens udbrud i vulkanen Ibu.

I morgentimerne fulgte yderligere to udbrud, lyder det.

Udover at sende en askesky op i luften spyede vulkanen også lava ud, mens lyn slog ned, oplyser det lokale geologiske agentur ifølge AFP.

Indbyggere og turister, der opholder sig i området, rådes derfor af de lokale vulkanmyndigheder til at dække øjne og mund, når de opholder sig udendørs, ligesom man rådes til at holde behørig afstand til krateret.

Det er langt fra første gang, at Ibu er gået i udbrud den seneste tid.

Her ses et billede fra et tidligere udbrud den 21. maj.

Tirsdag morgen spyede den ligeledes rød lava og tykke, grå askeskyer omkring fem kilometer op i luften under et to minutter langt udbrud, kunne nyhedsbureauet AP skrive i den forbindelse.

Siden begyndelsen af maj har Ibu været i udbrud næsten dagligt, lyder det.

Det har fået de indonesiske myndigheder til at hæve udbrudsberedskabet til det højeste niveau.

Myndighederne opfordrer folk i området til at holde sig mindst syv kilometer fra den 1.325 meter høje vulkan.

Ibu er ifølge AP en af Indonesiens mest aktive vulkaner.

Indonesien har i alt 120 aktive vulkaner og er ofte hjemsted for vulkansk aktivitet, da øgruppen ligger langs den såkaldte »Ildring«, som er en hesteskoformet række af seismiske forkastningslinjer rundt om i Stillehavet.