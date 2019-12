I alt 29 personer har mistet livet i forbindelse med de seneste måneders store demonstrationer i Chile.

De seneste godt to måneders usædvanligt voldsomme demonstrationer i Chile har kostet endnu en person livet.

Det oplyser landets nationale institut for menneskerettigheder (INDH) lørdag.

I alt 29 personer er dermed omkommet i forbindelse med protesterne, der brød ud 18. oktober. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

INDH skriver på Twitter, at det er i forbindelse med nylige demonstrationer ved Plaza Italia i hovedstaden Santiago, at en person er omkommet. Der fremgår dog ikke yderligere detaljer om, hvad der er sket.

Plaza Italia har dannet den centrale ramme om protesterne mod præsident Sebastián Piñeras højreorienterede regering.

Fredag stødte demonstranter på pladsen sammen med politiet, der ved brug af tåregas og vandkanoner forsøgte at fjerne de fremmødte.

Det lykkedes dog demonstranterne at indtage pladsen.

- Vi kommer til at fortsætte vores kamp, indtil Piñera lytter til folkets krav, siger den 46-årige chilener Luis Rojas.

Demonstranternes kritik var i første omgang rettet mod en prisstigning på metrobilletter. Det har dog siden udviklet sig til en generel kritik af ulighed i landet og utilfredshed med landets elite.

Der er tale om de mest omfattende protester siden afslutningen på Augusto Pinochets militære styre for næsten 30 år siden.

Præsident Piñera meddelte fredag, at chilenerne 26. april næste år skal stemme om, hvorvidt landets forfatning skal ændres.

Forfatningen stammer fra Pinochets tid og er for mange chilenere et levn fra et mørkt kapitel i landets historie. Derfor kan en ny forfatning være vejen ud af den nuværende krise i det sydamerikanske land.

/ritzau/AFP