Ifølge kilder overvejer Libanons afgåede premierminister at vende tilbage og stå i spidsen for en ny regering.

Uroen fortsætter ufortrødent i Libanon, efter at premierministeren har trukket sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Landets præsident, Michel Aoun, oplyser, at han har accepteret premierminister Saad al-Hariris opsigelse. Men han har bedt regeringen om at blive siddende, indtil der er dannet en ny.

Der er dog ingen klar vej ud af den politiske krise, som har fået flere af Libanons internationale allierede til at opfordre landet til hurtigt at finde en stabil løsning.

Hariri skal dog onsdag have meldt sig klar til at vende tilbage til posten som premierminister for en ny regering i Libanon.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som har talt med en anonym embedsmand med kendskab til Hariris overvejelser.

Hariri vil dog kræve, at regeringen fremover består af flere teknokrater og hurtigt ville kunne gennemføre reformer for at stoppe det økonomiske kollaps, som landet har kurs mod.

Hariri trak sig som følge af de seneste ugers massive protester mod landets politiske elite, som ifølge demonstranterne er dybt korrupt.

Premierministeren begrundede sin afgang med, at han var nået til en "blindgyde" i forsøget på at løse krisen.

Protesterne har de seneste to uger lammet store dele af landet, hvor blokerede veje har medført lukkede skoler og banker.

Men onsdag så urolighederne ud til at aftage som følge af meldingen om regeringens afgang tirsdag.

De libanesiske sikkerhedsstyrker ryddede således onsdag kortvarigt demonstranternes blokader, hvormed en lang række veje i landet blev genåbnet.

Men onsdag aften tog protesterne igen til i styrke. Herunder i hovedstaden Beirut og i den nordlige region Akkar, hvor politiet og demonstranter endte i voldelige sammenstød.

