Torsdag eftermiddag lokal tid trængte en gerningsmand ind på den Marylandbaserede avis Capital Gazette og dræbte fem personer og sårede to. Under angrebet barrikaderede gerningsmanden bagudgangen, så folk ikke kunne undslippe, mens han systematisk skød folk inde på avisen.

Det fortæller anklageren i en høring fredag, skriver flere amerikanske medier, herunder CNN.

Gerningsmanden, den 38-årige Jarrod Warren Ramos, er varetægtsfængslet uden mulighed for kaution, og er sigtet for drab på fem personer.

Fredag, dagen efter det frygtelige angreb, udgav Capital Gazette alligevel avisen, hvor de dækkede deres egen tragedie.

»(Ramos, red.) var der for at slå så mange mennesker ihjel som muligt,« sagde den lokale politichef, Timothy Altomare, på en pressekonference tidligere fredag.

Under angrebet slog Ramos fem personer ihjel og sårede yderligere to med en 12-gauge pump-action shotgun.

Efter anholdelsen af gerningsmanden har politiet undersøgt hans lejlighed, hvor de har fundet tegn på, at han har planlagt angrebet grundigt. Det var dog først efter, at politiet måtte bruge ansigtsgenkendelsesteknologi for at finde ud af, hvem han var, skriver The Verge.

Politiet var massivt til stede under angrebet torsdag.

Gerningsmanden havde nemlig ikke identifikationspapirer på sig, og han var ikke samarbejdsvillig overfor politiet.

Ramos har en fortid med avisen Capital Gazette, som han i 2013 truede på internettet. Dog valgte avisen ikke at lægge sag an mod ham, fordi de var bange for, at det ville eskalere situationen.