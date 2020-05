Nye, chokerende oplysninger er kommet frem i sagen om den 17-årige svenske pige Wilma Andersson, der blev dræbt i november sidste år.

Oplysninger, der vidner om en grusom skæbne for den svenske teenager.

Sagen om Wilma Andersson begyndte at rulle den 17. november 2019, da den unge kvinde pludselig forsvandt.

Ingen kunne svare på, hvor Wilma var. End ikke hendes kæreste gennem to år, som hun boede sammen med i den svenske by Uddevalla nord for Gøteborg.

Wilma Andersson på 17 år er forsvundet på 5.-dagen i Sverige.

Det eneste, kæresten kunne fortælle, var, at Wilma havde forladt deres lejlighed torsdag aften den 14. november, efter de havde haft et skænderi, der førte til, at de havde slået op.

Det var i hvert fald den historie, kæresten gav til både politiet og Wilmas forældre, som tog hen til lejligheden søndag den 17. for at lede efter deres datter, efter de i tre dage forgæves havde forsøgt at komme i kontakt med hende over telefonen.

Kæresten fortalte, at Wilma havde pakket nogle personlige ejendele, inden hun gik. I forældrenes øjne lød den forklaring mærkelig, eftersom at Wilma hverken havde taget sit tøj, sine makeup-sager eller tandbørste med.

Især tandbørste og makeup vidste forældrene, at deres datter - som gik meget op i hygiejne og udseende - ikke ville lade blive tilbage, hvis hun havde haft tid til at pakke.

Politiet fandt heller ikke kærestens historie troværdig, og de valgte derfor at anholde ham, mistænkt for Wilmas forsvinden. Naboer i opgangen fortalte ligeledes politiet, at de den pågældende nat, Wilma Andersson forsvandt, omrking kl. 21-22 hørte høje skrig fra parrets lejlighed.

Tusindvis ledte efter Wilma

I de kommende dage - den 19. og 20. november - foretog politiet tekniske undersøgelser i parrets 58 kvadratmeter store 2-værelses lejlighed. Undersøgelser, de håbede kunne pege dem i retning af den forsvundne pige.

Sideløbende blev der iværksat en stor, civil eftersøgning, hvor blandt andre organisationen Missing People og tusindvis af frivillige hjalp med at lede efter Wilma i de tilstødende skove.

Men heller ikke i skovbunden var der spor efter den unge kvinde.



14 dage senere kom svensk politi med en uhyggelig udmelding: Man skulle ikke længere forvente at finde Wilma Andersson i live.

Pakket ind i sølvpapir og tape

Politiet havde fundet en kropsdel fra den unge kvinde, der med 100 procents sikkerhed fastslog, at Wilma var død.

Hvad det var, politiet havde fundet, meldte de ikke ud.

Ikke før i dag.

Her kom det frem, at politiet den 28. november 2019 - ni dage efter de havde havde foretaget tekniske undersøgelser i lejligheden - havde fundet Wilmas hoved.

Hovedet var pakket ind i sølvpapir og tape og lå skjult i en kuffert, der stod på en hylde i garderoben.

Politiet havde allerede under deres besøg ni dage forinden bemærket kufferten, men de havde aldrig åbnet den.

Det var først, da politiet den 28. november vendte tilbage med en specialtrænet lighund - de igennem Europol havde skaffet fra Tyskland - at de fandt frem til kufferten, der ud over det afskårne hoved indeholdt en lille bamse.

Det var i denne kuffert, at politiet fandt Wilmas afskårne hovedet.

Ifølge den svenske avis Expressen var det ikke lighunden, der var afgørende for det makabre fund. I politiets rapportering fra lejligheden fremgår det, at betjentene selv fornemmede en »specifik lugt«, hvilket ledte dem i retning af kufferten.

Fandt flere knive med DNA

På et pressemøde onsdag oplyste politiet, at Wilmas kæreste nu officielt er tiltalt for at myrde og partere den 17-årige pige.

På pressemødet kom det ligeledes frem, at politiets teknikere allerede under deres første undersøgelse af lejligheden havde observeret blodstænk.

De senere retsgenetiske undersøgelser afslørede, at der på indtil flere knive fundet i lejligheden var spor efter Wilmas DNA. På knivenes spids eller æg.

Blev kufferten placeret efter anholdelsen?

Kæresten nægter sig skyldig, og ifølge hans forsvarsadvokat, Beatrice Rämsell, er der flere ting omkring politiets efterforskning, der ifølge hende ikke giver mening.

Blandt andet stiller hun spørgsmålstegn ved, hvorfor der skulle gå ni dage, før politiet fandt Wilmas hoved, når de nu allerede to gange tidligere havde været i lejligheden.

Hun ønsker ikke give et direkte svar på, om hun mener, at kufferten med hovedet i er blevet placeret i lejligheden efter anholdelsen af hendes klient. Dog siger hun:

»Jeg tænker, at der allerede lå en beslutning om at foretage en ransagning af lejligheden den 19., og så må man gå ud fra, at den blev gennemført. Og derfor kan der ikke have været noget der,« siger hun og refererer til kufferten med Wilmas hoved i.

Politiet deler ikke hendes teori, og over for Expressen forklarer chef for alvorlig kriminalitet i den pågældende politikreds, Sten-Rune Timmersjö, at forsvarsadvokaten må tro, hvad hun vil, og at det må være op til retten at vurdere, hvem der taler sandt.

»Men lejligheden har været aflåst hele tiden med udskiftede låsecylindre. Låsecylinderen, der sad i, har politiet haft adgang til,« understreger betjenten.

Efter planen starter retssagen mod den i dag 23-årige kæreste i slutningen af maj.

