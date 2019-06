Takket være en stædig efterforsker kan drabene på en lang række kvinder begået af samme mand muligvis blive opklaret.

Senest er fem drab blevet knyttet til 79-årige Samuel Little, der muligvis vil vise sig at være USA’s værste seriemorder nogensinde.

Fredag oplyste en anklager i delstaten Texas, at efterforskere har forbundet 60 drab begået i 14 stater til den aldrende morder, der afsoner tre livstidsdomme.

I sidste uge indrømmede Samuel Little tre drab begået i Ohio, og fredag blev han sigtet for yderligere to.

Ifølge anklager Joseph Deters skal Samuel Little nemlig have kvalt 33-årige Anna Lee Stewart i oktober 1981. En uidentificeret kvinde mistede også livet til seriemorderen for mere end 30 år siden, mener myndighederne nu at kunne bevise.

De nye oplysninger er kommet frem, efter en stædig efterforsker har afhørt Samuel Little gennem en årrække. I alt har Little indrømmet 93 drab begået siden 1970’erne.

Han blev oprindeligt anholdt i 2012 i et skur for hjemløse mistænkt for narkotikakriminalitet.

Under efterforskningen kunne politiet knytte hans dna til drabene på tre kvinder i Los Angeles. Disse drab blev han senere dømt for.

Det kan vise sig, at Samuel Little er USA's værste seriemorder. Foto: HO

Da Samuel Little var meget lidt meddelsom under retssagen i 2014, var det sparsomt med resultater for de mange efterforskere fra forskellige stater, der opsøgte morderen.

Én efterforsker, James Holland, lader dog til at have vundet morderens tillid.

Og med aftale om, at Samuel Little undgår henrettelse, har han indvilliget i at hjælpe myndighederne med at opklare de mange påståede drab.

»På dette tidspunkt i hans liv tror jeg, han er fast besluttet på at sikre, at hans ofre bliver kendt,« siger Joseph Deters ifølge AP.

Samuel Little, der lider af diabetes og hjertesygdomme, har hjulpet forbundspolitiet, FBI, med at tegne skitser af hans ofre. Han husker angiveligt tydeligt detaljer omkring forbrydelserne, mens han har sværere ved at komme i tanke om navnene på ofrene, fortæller efterforskerne ifølge National Public Radio.

Der tegner sig dog et klart mønster i den måde, han har taget livet af kvinderne på.

»Han kvalte dem. Det var den måde, han fik sin fornøjelse på,« siger Joseph Deters.

»Han søgte specifikt efter piger med en bestemt type hals. Så forstyrret er den her fyr.«

Samuel Little samarbejder med FBI med at fremstille tegninger af hans ofre, så forbrydelserne kan blive opklaret. Foto: HO

Ifølge anklageren var Samuel Little butikstyv om dagen og seriemorder om natten. Han gik efter ofre, som han antog ingen ville savne, herunder narkomaner og prostituerede.

Hvis det viser sig, at ordensmagten får held til at bevise de 60 drab, der nu knyttes til Samuel Little, vil det gøre ham til landets værste seriemorder.

Gary Ridgeway, der omtales som ‘the Green River Killer’ erkendte sig i 2003 skyldig i drabene på 49 kvinder, og han er for nuværende den person, der er dømt for at have begået flest drab.

De 60 drab, som Samuel Little menes at stå bag er begået i stater over hele USA: Arizona, Arkansas, Californien, Georgia, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nevada, Ohio, South Carolina, Tennessee og Texas.