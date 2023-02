Lyt til artiklen

Den amerikanske topembedsmand kunne simpelthen ikke lade være.

»Jeg ved godt, at du ikke stillede det spørgsmål, men jeg ville gerne have det ud,« sagde John Kirby, talsmand for USAs nationale sikkerhedsråd,

Scenen udspillede sig på et pressemøde i Det Hvide Hus, hvor han egentlig var blevet spurgt ind til ukrainske ønsker om større og tungere våben.

I stedet sporede han sit svar ind på rigmanden Jevgenij Prigozjins Wagner-gruppe – og de kolossale tabstal som den paramilitære enhed har lidt i Ukraine. I særdeles i den seneste tid i Bakhmut-området.

Deciderede Wagner-kirkegårde er dukket op flere steder i Rusland. Foto: STRINGER Vis mere Deciderede Wagner-kirkegårde er dukket op flere steder i Rusland. Foto: STRINGER

»Vores estimat er nu, at Wagner mar mistet mere end 30.000 mand, heraf er omkring 9.000 blevet dræbt,« sagde John Kirby:

»Omkring halvdelen af af de dræbte er døde siden midt-december. Tænk lige over det: På knap to en halv måned er 4.500 blevet dræbt, mens kampene i Bakhmut er intensiveret.«

Udtalelserne fra Det Hvide Hus kommer i kølvandet på andre udmeldinger om, at Wagner-gruppens ellers så hypede effektivitet måske ikke stemmer overens med virkeligheden.

Eksempelvis kom det britiske forsvarsministerium så sent som fredag med en vurdering af, at halvdelen af alle de indsatte, som Jevgenij Prigozjin især i løbet af slut-2022 har rekrutteret i russiske fængsler, skulle være endt på tabslisterne. Enten som dræbte eller sårede.

Lignende udmelding er nu kommet fra USA.

»Vi vurderer, at 90 procent af alle dræbte bare i december var indsatte. Det er mænd, der er blevet hevet ud af fængslerne og smidt ud på slagmarken uden træning, uden udstyr, uden at være under en organiseret kommando. De er simpelthen bare blevet smidt i kamp,« sagde John Kirby på pressemødet:

»De behandler deres rekrutter – og især de indsatte – som kanonføde. De bliver smidt i 'kødhakkeren' på umenneskelige måder, uden nogen form for eftertanke.«

Til spørgsmålet omhandlende Ukraine-præsident Volodymyr Zelenskyjs ønske om kraftigere våben lød svaret i øvrigt:

John Kirby. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere John Kirby. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

»Det kan man egentlig ikke klandre ham for, kan man?« sagde John Kirby:

»Hor mange millioner er efter et år flygte både ud af landet og inden for landet? Hvor mange soldater er blevet dræbt? Hvor mange byer er blevet ødelagt? Hvor mange hospitaler og skoler er blevet bombet? Man kan ikke klandre præsident Zelenskyj for at ville have mere. Tungere og hurtigere.«

På det seneste har der også været flere meldinger om, at selv Wagner-bagmanden Jevgenij Prigozjin skulle have mistet indflydelse. Læs mere om det HER og HER