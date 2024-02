Første halvdel af 2030erne.

Det er der, det svenske selskab Vattenfall mener, at de have en ny atomreaktor i drift på Värö-halvøen, hvor der i forvejen ligger et atomkraftværk.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

»Vi har konkluderet, at vi ser gode muligheder for at bygge ny kernekraft på Värö-halvøen, men at det er for tidligt at vælge en reaktortype. Det påvirker dog ikke muligheden for at invitere til lokale høringer, hvilket vi planlægger at gøre inden længe. Ambitionen om at have den første reaktor i drift i første halvdel af 2030erne fastholdes,« siger Desirée Comstedt, Head of New Nuclear Power hos Vattenfall.

Firmaet ser gerne, at der kommer mindst to nye reaktorer på halvøen.

I deres forundersøgelser har de konkluderet, at placeringen ved siden af atomkraftværket i Ringhals giver gode muligheder for at udnytte den eksisterende infrastruktur. Der er dog også udfordringer i forhold til at udvide, da der er et naturreservat.

Derfor skal det undersøges nærmere, hvilke konsekvenser flere reaktorer vil have for dette.

I 2022 fortalte Sveriges regering, at der fremover skulle satses mere på atomkraft.

Vattenfall slår da også fast, at staten er nødt til at være med indover – ikke mindst for at dække de store omkostninger, der er ved at udvikle og bygge reaktorerne.

»I et atomprogram, hvor flere reaktorer bygges lige efter hinanden, kan man høste erfaringer, som reducerer omkostningerne ved de efterfølgende reaktorer. Men nogen er nødt til at tage risikoen for de første reaktorer, og risiko er dyrt,« siger Desirée Comstedt.

Derfor glæder firmaet sig også over, at den svenske regering er i gang med at se, hvordan fremtidige risikodelingsmodeller for projektet kan se.