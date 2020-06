Det er 24 år siden, at René Hasees mor og papfar mistede den lille lyshårede gut af syne, da han løb i forvejen ned på stranden.

Siden har hverken mor, papfar eller drengens biologiske far set den seksårige skoledreng. Og i 20 år har de ikke hørt fra politiet, der efterforkser forsvindingssagen. Ikke før torsdag.

Men nu fortæller den tyske drengs biologiske far, Andreas Hasee til den tyske avis Kölner Stadt-Anzeiger, at en efterforsker fra Bundeskriminalamt (BKA) kontaktede ham fredag.

Politiet tror, at der kan være en forbindelse mellem René Hasees forsvinding for 24 år siden og Madeleine McCann forsvinding 11 år senere.

Den hovedmistænkte i sagen om Madeleine McCann, Christian B., flyttede nemlig fra Tyskland til Praia da Luz i Portugal i 1995, da han var 18 år gammel.

Allerede på det tidspunkt var han dømt skyldig i seksuelle krænkelser mod børn.

21. juni 1996 er det så, at René Hasee med sin mor og papfar under en ferie i Aljezur 40 km fra Praia da Luz er på vej til stranden.

Den seksårige stormer i forvejen, og da forældrene når ned til stranden, kan de kun finde hans tøj, som er efterladt i sandet.

René Hasee forsvandt for 24 år siden. Foto: ​http://kindervermisstabernichtvergessen.blogspot.com/ Vis mere René Hasee forsvandt for 24 år siden. Foto: ​http://kindervermisstabernichtvergessen.blogspot.com/

Selvom en ekspert vurderer, at tidevand og strømforhold på det pågældende forhold gør det usandsynligt, at drengen er druknet, ender forældrene med at acceptere, at det nok er det, der er sket.

Her mange år efter har Andreas Hasee dog stadig svært ved helt at tro på det.

»Han var faktisk et meget forsigtigt barn, så han ville ikke nemt bare have vadet ude i Atlanterhavet alene,« siger han til den tyske avis.

Siden det kom frem, at den tyske mand Christian B. nu mistænkes i sagen om Madeleine McCann, har det tyske politi BKA meldt ud, at flere lignende sager muligvis kan kobles til Christian B.

Britisk politi har identificeret to køretøjer - dette folkevognsrugbrød med britisk nummerplade og en Jaguar med tysk nummerplade - og tilknyttet dem den 43-årige tysker på tidspunktet for McCanns forsvinden. Foto: Handout/Ritzau Scanpix Vis mere Britisk politi har identificeret to køretøjer - dette folkevognsrugbrød med britisk nummerplade og en Jaguar med tysk nummerplade - og tilknyttet dem den 43-årige tysker på tidspunktet for McCanns forsvinden. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Udover sagen om René Hasee har det også været fremme, at Christian B. befandt sig i det område i Tyskland, hvor femårige Gehricke forsvandt fra i maj 2015.

Lige nu arbejder anklagerne i Tyskland på sagen, hvor efterforskningen går på, at Christian B. ‘mistænkes for mord’, da de regner med, at Madeleine er død, selvom de endnu ikke har fundet noget lig.

Politiet har valgt at offentliggøre et billede af Christian B. med en opfordring til, at alle, der måtte kende noget til den mistænkte, tager kontakt til politiet.

'Christian B' afsoner lige nu en fængselsstraf for voldtægt af en 72-årig amerikansk kvinde. Voldtægten fandt sted i samme feriekompleks, som Madeleine McCann forsvandt fra. Blot to år tidligere.