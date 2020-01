Hvor er Anne-Elisabeth Hagen?

Mere end 14 måneder efter, at den norske milliardærfrue forsvandt sporløst fra sit hjem i Lørenskog vest for Oslo, arbejder politiet stadig på højtryk for at besvare netop dét spørgsmål.

100 mænd har arbejdet på kidnapningssagen, og selvom 35 efterforskere fortsat har den som højeste prioritet, er de ikke nærmere at opklare mysteriet, skriver den norske avis Dagbladet.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at hun er død, men dybest set aner de ikke, hvad der er sket med hende.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Siden den dag har ingen set hende. Foto: HANDOUT Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Siden den dag har ingen set hende. Foto: HANDOUT

Små prikker på et stykke papir - usynlige for det blotte øje - er lige nu politiets bedste spor i sagen om den forsvundne norske kvinde.

Politiet har fundet prikkerne på det brev, som de formodede kidnappere efterlod i hendes hjem, og i hvilket de krævede en løsesum på millioner.

De nye fund kan hjælpe politiet med at finde ud af, hvilken printer der er udskrevet brevet.

I 440 dage har familien Hagen levet i uvished.

Hagen-hjemmet 15 kilometer nord for Oslo. Foto: VIDAR RUUD Vis mere Hagen-hjemmet 15 kilometer nord for Oslo. Foto: VIDAR RUUD

Siden den oktoberdag i 2018, da ukendte gerningsmænd formentlig bortførte deres mor og kone fra hjemmet, har de skiftevis håbet og frygtet at høre nyt om, hvad der er sket med den 69-årige kvinde.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med en af Norges rigeste mænd, ejendomsmatadoren Tom Hagen, som ifølge den norske avis Aftenposten er god for omkring 1,3 milliarder danske kroner.

31. oktober 2018 kom Tom Hagen hjem til et tomt hus.

Hans hustru var væk.

Den norske rigmand Tom Hagen fotograferet i 2011. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske rigmand Tom Hagen fotograferet i 2011. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX

Eneste umiddelbare spor var et brev fra hendes formodede kidnappere.

Brevet havde form som et trusselsbrev, og rigmanden blev advaret om, at hans kone ville blive dræbt, hvis han gik til politiet.

Undersøgelser af både selve brevet og den konvolut, som det lå i, kan give politiet vigtig information og blive en vigtig brik i den samlede efterforskning.

»Der findes forskellige undersøgelser for at spore en printer. Vi mener, at vi er kommet frem til det rigtige mærke og model, men der er mange muligheder,« siger politiinspektør Tommy Brøske til Dagbladet.

Foto: Tore Meek Vis mere Foto: Tore Meek

Udover printer-sporet er en bestemt skotype og en mistænkelig bil også vigtige elementer i efterforskningen.

I sidste uge var det et år siden, norsk politiet valgte at afsløre for offentligheden, at milliardærfruen var forsvundet - sandsynligvis udsat for en forbrydelse.

Omkring årsdagen for afsløringen udtalte politiinspektøren, at politiet i bund og grund leder efter et lig.

»Der er ingen ændring i forhold til hovedteorien, og vi efterforsker et drab. I en efterforskning som denne er det altid en udfordring ikke at have et offer. Samtidig sidder der en familie og har et åbenlyst behov for flere svar,« sagde Tommy Brøske dengang til TV2 Norge.