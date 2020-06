Drabssag fra 1996 har muligvis forbindelse til manden, der nu er udpeget som mistænkt i Madeleine McCann-sag.

Belgisk politi har fået nyt håb om at opklare en gammel drabssag fra 1996.

Det skyldes, at der for nylig potentielt kom afgørende nyt i sagen om den britiske pige Madeleine McCanns forsvinden i 2007.

I sidste uge kom det således frem, at en 43-årig tysk mand var udpeget som hovedmistænkt i sagen.

Udviklingen i den britiske sag får nu belgisk politi til at undersøge manden i forbindelse med det uopklarede drab fra 1996.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den belgiske drabssag handler om den 16-årige pige Caroline Titze, der blev fundet død og lemlæstet i en belgisk ferieby i 1996.

Den offentlige anklager i Bruxelles bekræfter torsdag over for AFP, at efterforskningen af sagen er genoptaget, og at det sker i relation til udviklingen i Madeleine McCann-sagen.

Caroline Titze blev dræbt, da hun var på ferie med sin familie. Belgisk politi rettede allerede dengang opmærksomheden mod en tysk mand tidligt i 20'erne, der skulle have pralet af sin kriminelle fortid over for vidner.

Det lykkedes dog aldrig belgisk politi at finde manden.

Den tidligere chefefterforsker på sagen, Paul Gavaert, der i dag er pensioneret, siger, at "der bestemt er en forbindelse" mellem de to sager.

Den mistænkte er tidligere dømt for seksuelle overgreb, inklusive voldtægt og overgreb mod børn.

- Beskrivelsen (af den mistænkte, red.) passer, siger Paul Gavaert til den belgiske avis De Standaard.

Efterforskningen af drabet på den belgiske pige blev indstillet i 2016.

Madeleine McCann var også på ferie med sin familie, da hun forsvandt i Portugal i 2007 - få dage før sin fireårs fødselsdag.

Manden, der nu mistænkes for at have dræbt Madeleine McCann, afsoner i øjeblikket en fængselsdom for smugling af narkotika.

Han nægter at udtale sig om Madeleine McCann-sagen, siger en af hans advokater torsdag ifølge AFP.

/ritzau/