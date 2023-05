Et halvfærdigt form for læskur, noget halvspist frugt og et friskt fodspor.

Det er nogle af de fund, der nu gør, at håbet om at finde fire små børn, der i snart en måned har vandret rundt i Amazonas-regnskoven, stiger.

De fire søskende, der er henholdsvis 11 måneder, fire år, ni år og 13 år, har været savnet i den colombianske del af regnskoven, siden deres fly styrtede ned den 1. maj.

Piloten, en indfødt leder og børnenes mor blev alle dræbt i den forbindelse, mens de fire børn, der er en del af landets oprindelige befolkning, siden har været savnet.

Her ses et billede af det fodspor, som er fundet i junglen. Det store fodspor stammer fra en soldat for at vise størrelsesforskellen. Det formodes, at det mindre fodspor kan stamme fra et af de savnede børn. Foto: AFP PHOTO / COLOMBIAN ARMY Vis mere Her ses et billede af det fodspor, som er fundet i junglen. Det store fodspor stammer fra en soldat for at vise størrelsesforskellen. Det formodes, at det mindre fodspor kan stamme fra et af de savnede børn. Foto: AFP PHOTO / COLOMBIAN ARMY

I sidste uge lykkedes det redningsfolkene, der har ledt efter dem, at finde et par sko og en ble.

Siden har man nu også fundet et form for læskur, noget halvspist frugt og et friskt fodspor.

Det får nu myndighederne til at formode, at man kan være 'meget tæt' på at finde børnene. Det fortæller eftersøgningslederen, general Pedro Sanchéz, ifølge AFP.

Samtidig forklarer han, at de seneste fund »bekræfter to ting«:

Der er også fundet noget halvspist frugt i regnskoven. Foto: AFP PHOTO / COLOMBIAN ARMY Vis mere Der er også fundet noget halvspist frugt i regnskoven. Foto: AFP PHOTO / COLOMBIAN ARMY

»Det første er, at de er i live, og det andet er, at vi er meget tæt på dem,« siger han.

Det formodes, at børnene kan være gået afsted for selv at finde hjælp, efter flyet styrtede ned. Derefter har de selv klaret sig i junglen.

I alt har 160 soldater og 70 folk fra Colombias oprindelige befolkning deltaget i eftersøgningen for at finde dem.

Ifølge Pedro Sanchéz har man indsnævret eftersøgningsområdet til et område på omkring 20 kvadratkilometer – hvilket er noget mindre end de 320 kvadratkilometer, som det lød på i begyndelsen.

Man leder fortsat efter de fire børn. Foto: AFP PHOTO / COLOMBIAN ARMY Vis mere Man leder fortsat efter de fire børn. Foto: AFP PHOTO / COLOMBIAN ARMY

Det fodspor, der er fundet, menes at kunne tilhøre det ældste af de savnede børn, den 13-årige Lesly, som menes at have et meget godt kendskab til regnskoven.

Til Reuters fortæller operationslederen, oberst Fausto Avellaneda, at de nye fund er interessante:

»Dette fodaftryk er et frisk spor og blev fundet omkring to kilometer fra vores seneste fodaftryk. Dette giver os fingerpeg om, at børnene stadig er i live,« siger han.

Håbet er derfor, at det kan føre til, at man kan finde ham sammen med de tre yngre børn, niårige Soleiny, fireårige Tien Noriel og spædbarnet Cristin.

De er alle en del af det indfødte Huitoto-samfund.