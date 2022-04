Hvad er det, der er på himlen? Er det en fugl?

Nej, det er en ny avanceret drone, udstyret med et kamera og en missil, som det russiske militær snart skal til at forholde sig til, når de kigger op i luften i Ukraine.

Hvis de altså kan få øje på den.

For mindst 121 eksemplarer af den såkaldte Phoenix Ghost-drone er på vej fra USA til de ukrainske styrker. Og netop denne type droner er altså ufatteligt svære at få øje på. Det fortæller Andreas Graee, der er forsker i droner ved Forsvarsakademiet.

»Dronerne hedder altid noget fancy med frygtindgydende navne, men der kunne godt ligge noget i det her 'ghost'. Der er i hvert fald nogle andre typer ghost-droner, som er ret lydløse. Det betyder, at de er ret svære at opdage og høre. Specielt, hvis den ligger i flere hundrede meters højde, så er den ret svær at se. Det vil nærmest først være, når den rammer.«

Og hvis en soldat skulle opdage dronen, når den angriber, er det højst sandsynligt allerede forbi.

»Du kan ikke bare stå og skyde op med et gevær efter den, hvis den kommer susende mod dig som en rovfugl.«

»Der er selvfølgelig nogle forskellige forsvarssystemer, man kan have. Det påstår russerne også at have, men den her type af små droner, er svære at forsvare sig mod og sværere at få øje på i et radarsystem. Dermed er det også sværere for et traditionelt luftforsvarssystem at gøre så meget ved,« siger han.

En krigsdrone, som ikke er Phoenix Ghost, men med lignende størrelse. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV Vis mere En krigsdrone, som ikke er Phoenix Ghost, men med lignende størrelse. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV

Andreas Graee fortæller, at Phoenix Ghost blot er på størrelse med »et missil på vinger, der kan holdes i hånden«, og selvom mange af informationerne om Phoenix Ghost er klassificeret og dermed hemmeligholdt, forventer droneforskeren, at den kan gøre stor skade.

»De her Switchblades droner, den bliver sammenlignet med, er der to typer af: en 300'er og 600'er. Den ene er mere designet til lette køretøjer og personel. Den er så præcis, at den vil kunne flyve ind gennem en bilrude og ramme dem, der er i bilen. De større Switchblades er designet til at kunne gennemtrænge og smadre pansrede køretøjer. Jeg tror, at den er en form for mellemting.«

»Man taler om, at det er en drone, men i virkeligheden er det også avancerede missiler. Den kan minde om en guidet missil, og den kan hænge og kredse rundt i luften i 40 minutter, uden at de nødvendigvis skal styres.«

Udover at Phoenix Ghost kan hænge i luften i 40 minutter, har den også en rækkevidde på 40 kilometer. Og inden for det område leder den efter fjendtlige mål.

»Der er lidt mystik om, hvordan de finder mål. Der er noget kunstig intelligens, og så kan man sige 'nu sætter vi den ind i det her område'.«

»Kameraet har billedegenkendelse, så hvis den får øje på noget, den mener passer nogenlunde på et militært mål, vil der nok poppe nogle røde firkanter op på en skærm, hvor man relativt nemt ville kunne se, om det er nogle fjendtlige mål, som man vil kunne sende dem til at angribe,« siger han.

Denne form for teknologi kan give ukrainerne en stor fordel, fortæller droneeksperten Andreas Graae.

»Man skal huske, at det er en 'eye in the sky-kapacitet'. Den giver de her luftovervågningsbilleder, som er enormt nyttige og kan give en taktisk fordel. Det kan man også bruge til at måludpege, ikke kun det, dronen selv skal ramme, men hvad almindelig panserværns våben, eksempelvis Stingermissiler skal ramme. På den måde kan de også arbejde sammen med de andre typer våben.

»Dronerne kan nok ikke i sig selv ændre krigen, men det er tilsammen de nye avancerede våben og våbensystemer der hjælper. Nu får de også flere Howitzer kanoner og flere missiler.«