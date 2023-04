Lyt til artiklen

Der er lørdag sket to nye sneskred i det område i Norge, hvor fire personer fredag blev slået ihjel af snemasserne.

Indtil videre er der ikke meldt om yderligere dødsfald.

»Der er ikke meldinger om, at hverken personer eller bebyggelse er ramt,« siger operationsleder Karl Erik Thomassen fra politiet til norsk TV 2.

Dødsulykkerne er sket i regionen Troms i Nordnorge.

Redningsmandskab i både har hjulpet til på øen Reinøya. Foto: Redningsselskapet/RS 152 Bergese Vis mere Redningsmandskab i både har hjulpet til på øen Reinøya. Foto: Redningsselskapet/RS 152 Bergese

Her skete sneskreddene flere forskellige steder:

I Kåfjord var der ingen dødsfald, kun materiel skade.

I Lyngen er en person bekræftet omkommet (mens en person er hårdt såret).

På Reinøya er to personer bekræftet omkommet.

I Nordreisa er en person bekræftet omkommet – der er tale om en turist fra Slovenien.

Det er også i Nordreisa, at lørdagens to sneskred har fundet sted.

Kommunen sendte allerede fredag aften sms'er til alle i området med advarsler om forholdene. Det skete både på engelsk og norsk. Det skriver VG.

Af tekstbeskeden fremgår det, at myndighederne fraråder ophold i fjeldene.

»Det er ekstremt farligt, og det er farligere end sidste år, da der også var mange sneskred,« siger Nordreisa-borgmester Hilde Anita Nyvoll til mediet.

Hun oplyser videre, at et kriseteam hjælper den gruppe af seks slovenske turister, der fredag blev ramt af sneskred. Her døde altså en fra selskabet.