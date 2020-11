Yderligere to af de tiltalte i sagen er blevet testet positive for covid-19. Sagen udsættes med en uge.

Retssagen om massakren i 2015 mod satiremagasinet Charlie Hebdo er blevet udsat med mindst en uge. Det sker, efter at yderligere to af de tiltalte er blevet testet positive for coronavirus.

Det oplyser den ledende advokat i sagen søndag.

I alt er 14 personer anklaget for at have ydet logistisk hjælp til gerningsmændene i forbindelse med angrebet 7. januar 2015.

Her angreb jihadister satiremagasinet Charlie Hebdo i Frankrigs hovedstad, Paris, og dræbte 12 personer, efter at magasinet havde publiceret tegninger af profeten Muhammed.

I de efterfølgende dage blev en kvindelig politibetjent og fire gidsler i et jødisk supermarked også dræbt. Det samme gjorde gerningsmændene.

Retssagen var oprindeligt blevet suspenderet indtil onsdag, da den hovedmistænkte i sagen, Ali Riza Polat, blev testet positiv for coronavirus i weekenden.

Den ledende dommer beordrede efterfølgende, at alle de tiltalte skulle testes, hvilket har afsløret de to ekstra smittetilfælde.

- Set i lyset af de gældende sundhedsprotokoller, der kræver, at både smittede og deres kontakter bliver isoleret, så kan retssagen ikke genoptages i den her uge, skriver dommer Regis De Jorna søndag i en mail til retssagens advokater.

/ritzau/AFP