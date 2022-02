En kilometerlang konvoj af russiske kampvogne er angiveligt få kilometer fra den ukrainske hovedstad Kiev.

Det viser nye satellitbilleder, som den amerikanske teknologivirksomhed Maxar Technologies har taget og frigivet mandag.

Ifølge Maxar Technologies består konvojen af hundredvis af russiske køretøjer og er 27 kilometer lang.

Søndag opdagede teknologivirksomheden konvojen og frigav billeder, hvor den var cirka 64 kilometer nord for Kiev nær byen Ivankiv.

Mandag viser satellitbillederne ifølge Maxar Technologies, at konvojen også er ved byen Zdvyzhivka nord for Antonov-lufthavnen ved Hostomel, som ligger tættere på Kiev.

Flere medier, blandt andet New York Times, skriver på den baggrund, at konvojen har rykket sig tættere på Kiev. Dette er ikke officielt bekræftet.

En talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, sagde under en pressebriefing mandag, at de russiske styrker generelt forsøger at rykke tættere på Kiev.

Pentagon-talsmand John Kirby kunne dog ikke svare på, om den specifikke russiske konvoj fra satellitbillederne er på vej mod Kiev.