Kinas silkevejsprojekt har øget spændinger ved de to landes 3440 kilometer lange omstridte grænse.

Kinesiske og indiske soldater har igen været i kamp ved et omstridt grænseområde, hvor der meldes om sårede på begge sider, rapporterer indiske medier mandag.

Episoden fandt sted i den nordlige del af delstaten Sikkim, der ligger i bjergene mellem Nepal, Tibet og Bhutan.

Der er stærke spændinger mellem de to landes lange grænse, hvor både inderne og kineserne har territoriale krav.

I en officiel erklæring fra den indiske regering hedder det, at der var tale om "et mindre sammenstød" onsdag i sidste uge. Ifølge erklæringen bevægede en kinesisk patrulje sig ind i Indien og blev tvunget tilbage.

Mindst 20 indiske soldater blev dræbt under kampe med kinesiske soldater i Ladakh-området i juni sidste år.

Floder, søer og store snedriver langs den ikke klart definerede grænse på 3440 kilometer betyder, at militære enheder fra de to store lande mange steder kommer til at stå over for hinanden, og det kan føre til konfrontationer.

Siden de blodige kampe i juni føres der løbende forhandlinger og drøftelser for at mindske spændingerne. De er taget til i forbindelse med Kinas omfattende "Belt and Road-initiativ" - "den nye silkevej".

Den nye silkevej er en langsigtet plan om at genoprette handelsvejen mellem Kina og Europa via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur.

I Vesten er der kritik af det gigantiske projekt på flere områder. Det kinesiske kommunistpartis beskyldes af USA for at gøre brug af "udnyttelse og tvang" i projektet. Politiske ledere i EU anser det for at være en mulig "gældsfælde".

Kinas præsident, Xi Jinping, som er blevet den mest magtfulde leder i landet siden Mao Zedong, har givet Kinas "nye silkevej" en central plads i sin vision eller langsigtede plan for sit land.

