»I can't breathe«.

De tre tragiske ord, der den 25. maj lød igen og igen fra George Floyd, er blevet symbolet på den kamp for bedre rettigheder og mindre racediskrimination, der lige nu kæmpes på tværs af kontinenter.

Nu viser nye uhyggelige optagelser dog, at et nærmest lignende tilfælde fandt sted den 20. maj 2019.

Vi skal en tur til Oklahoma City, hvor politiet var blevet tilkaldt til en mand, der angiveligt havde trukket en pistol mod en anden mand på en parkeringsplads.

Derrick Scott Foto: OKLAHOMA CITY POLICE DEPARTMENT Vis mere Derrick Scott Foto: OKLAHOMA CITY POLICE DEPARTMENT

Den angiveligt aggressive og truende mand var 42-årige Derrick Scott, der rakte hænderne i vejret, da betjentene fra det lokale politi ankom.

Herefter satte Derrick Scott dog i løb væk fra politiet, der kort tid efter fik ham overmandet, og det er så her, at den nu frigivede video bliver ubehagelig.

Derrick Scott bliver nemlig holdt nede, hvilket får ham til at sige de ord, der i dag er blevet skrevet millioner af gange på demonstrationsskilte, på de sociale medier og sagt i masser af mindetaler.

»I can't breathe«.

Men næsten endnu mere skræmmende er det, når man i videoen kan høre betjenten respondere:

»I don't care« (jeg er ligeglad, red.).

Herefter gentager Derrick Scott ordene:

»I can't breathe, please.«

Sådan fortsætter det i en rum tid med Derrick Scott i håndjern, indtil betjentene forsøger at rulle ham om på siden.

Og her hører man så en kvindelig betjent sige:

»Han lader som om, at han er ved ubevidsthed.«

Betjentene lader til at kunne mærke en puls, og da ambulancefolkene endelig kommer, ser det da også ud til, at Derrick Scott er ved bevidsthed.

Ikke desto mindre mistede han bevidstheden igen i ambulancen og blev senere erklæret død på hospitalet.

Dødsårsagen var en punkteret lunge, og efter sagen var blevet undersøgt af Oklahoma City Police Department og Oklahoma County District Attorney's Office var konklusionen, at betjentene intet havde gjort galt, skriver CNN.

Obduktionen af Derrick Scotts lig viste nemlig angiveligt, at han ikke havde fået traumatiske skader som følge af betjentenes magtanvendelse.

Efter videoen er blevet offentliggjort i disse dage, er der dog mange, der på de sociale medier skriver, at det her er endnu et tilfælde af grov politivold, som det også var tilfældet med George Floyd.