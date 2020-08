Mindst 200 mennesker blev dræbt og tusindvis såret, da en voldsom eksplosion rystede Libanons hovedstad, Beirut, 4. august.

Nu viser helt nye billeder i høj opløsning, hvor voldsom eksplosionen virkelig var.

Klokken var 18.08 (lokal tid) tirsdag 4. august. En bygning på havnen i Beirut stod i flammer, efter en eksplosion var indtruffet.

En stor, mørk røgsøjle rejste sig over den mellemøstlige metropol.

Synlig fra store dele af byen.

En masse små lysglimt kunne ses i den nederste del af røgskyen.

Klokken slog 18.08.15, 18.08.16, 18.08.17 ... og så skete det.

Ilden fra en tidligere mindre eksplosion fik fat i et enormt lager med ammoniumnitrat. Omkring 2.700 af det volatile materiale eksploderede.

På få sekunder bredte en massiv trykbølge sig gennem millionbyen. De umiddelbare bygninger blev lagt i ruiner.

De fleste har efterhånden set billeder fra forskellige vinkler på sociale medier eller i nyhederne.

Mange af videoerne viser den enorme eksplosion sprede sig gennem byen.

Men få videoer gør det i så høj opløsning som den, man kan se øverst i artiklen. Den er filmet i HD og viser for alvor, hvor hurtigt ødelæggelsen af de nærliggende bygninger gik.

Sådan så de første brøkdele af et sekund ud i den store eksplosion i Beirut. Foto: Newsflare Vis mere Sådan så de første brøkdele af et sekund ud i den store eksplosion i Beirut. Foto: Newsflare

Den ufattelige tragedie har kostet mere end 200 personer livet. Omkring 7.000 blev såret, mens omkring 300.000 personer blev gjort hjemløse.

For at forstå, hvor voldsom eksplosionen faktisk var, har B.T. tidligere spurgt en sprængstofekspert, hvad en lignende eksplosion havde betydet for de to største danske byer, København og Aarhus.

Med udgangspunkt i Københavns Nordhavn ville eksplosionen på sekunder kunne forvandle færgeterminalen, 10 gader med lejligheder og dele af Langelinie til ruiner.

»Det, der er i direkte kontakt med sprængningen, bliver knust til pulver. Inden for et par hundrede meter bliver det meste slået i stykker,« forklarede sprængstofekspert og forsker ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet Peter Hald.

Vinduerne bliver blæst ud på de omkringliggende bygninger. Foto: Newsflare Vis mere Vinduerne bliver blæst ud på de omkringliggende bygninger. Foto: Newsflare

Trykket ville være potentielt dræbende i det tætbefolkede Østerbro-område. Det samme vil det være i Aarhus omkring Dokk1, domkirken og Aarhus Hovedbanegård, forklarede eksperten.

Siden eksplosionerne i Beirut har den manglende handling fra Libanons regering fået massive protester til at bryde ud i storbyen.

Det har på kort tid resulteret i, at hele Libanons regering nu er gået af.

»I dag føjer vi befolkningen og følger dens krav om, at de skyldige skal drages til ansvar for katastrofen,« siger Libanons premierminister, Hassan Diab.