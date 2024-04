Han er kendt og berygtet for sin brutale ledelsesstil. Og for at være en af Vladimir Putins nærmeste allierede.

Nu forlyder det, at den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov, aldrig bliver den samme igen – og at Putin er klar til at tage konsekvensen.

Ifølge det uafhængige og Kreml-kritiske russiske medie Novaya Gazeta, som nu har base i Letland, blev Kadyrov i januar 2019 diagnosticeret med den uhelbredelige sygdom nekrotiserende pankreatitis.

Efter adskillige behandlinger på Moscow Central Clinical Hospital blev Kadyrovs tilstand efter sigende alvorligt forværret under en indlæggelse i september sidste år, lyder det i Novvaya Gazeta.

Her blev Kadyrov ifølge det lettiskbaserede medies kilder på hospitalet indlagt med akut nedsat lungekapacitet efter en overdosis med et beroligende middel.

Det lykkedes at redde Kadyrovs liv – men angiveligt med så alvorlige følger, at det skulle have chokeret hans inderkreds.

Den tjetjenske leder – som er berygtet for sin brutale fremfærd overfor oppositionen i hjemlandet, sin uforbeholdne støtte til Vladimir Putin og sin konfrontatoriske linje overfor Ukraine og Vesten – er ifølge Novaya Gazetas kilder blevet »alvorligt påvirket« af sygdommen.

En kilde tæt på Kadyrov skulle have sagt, at den tjetjenske leder »aldrig bliver den samme igen«.

Hverken Kreml eller uafhængige kilder har bekræftet udmeldingerne, men rygterne om Kadyrovs angiveligt svigtende helbred er ikke nye.

I september sidste år – netop på det tidspunkt, hvor Kadyrov ifølge Novaya Gazeta blev ramt af akut nedsat lungekapacitet – florerede rygtet om Kadyrovs angiveligt stærkt forværrede tilstand også vidt og bredt.

»Jeg ved ikke, hvad der er galt med Kadyrov. Men der er noget, som indikerer, at der er noget galt med ham. Der har været rygter længe,« sagde studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen til B.T. dengang.

Efterfølgende lancerede Kreml en stor pr-kampagne for at vise offentligheden, at Ramzan Kadyrov var både sund og rask, men nu skulle Vladimir Putin ifølge Novaya Gazeta være på udkig efter en afløser.

En af kandidaterne er angiveligt chefen for den tjetjenske hærs specialenhed Akhmat, Apti Alaudinov.