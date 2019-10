Ved præsidentvalget vragede tuneserne de etablerede partier. Tendens kan fortsætte ved parlamentsvalget.

Millioner af vælgere i Tunesien går søndag til valglokalerne for at stemme ved det parlamentsvalg, der ligger klemt inde mellem første og anden runde af præsidentvalget.

Det er tredje gang siden omvæltningerne i landet i 2011, at Tunesien vælger nyt parlament.

Ved første runde af præsidentvalget i sidste måned vragede vælgerne i stor stil de etablerede partier til fordel for uafhængige kandidater. Og den tendens ser ud til at fortsætte ved parlamentsvalget søndag.

Den 60-årige vælger Mohamed Daadaa siger, at han "ikke har noget håb om positiv forandring" i Tunesien.

- Jeg stoler ikke på nogen eller noget politisk parti. Livet bliver bare værre i dette land, siger han.

Tunesien er ellers blevet set som den eneste succeshistorie i kølvandet på det såkaldte arabiske forår i 2011, hvor en bølge af demonstrationer skyllede hen over regionen og fjernede mangeårige autoritære ledere.

Ved søndagens valg er over 15.000 kandidater opstillet. De er fordelt på 1500 valglister eller partier.

De kæmper om en af de 217 pladser i parlamentet, der i dag er domineret af det moderate islamiske parti Ennahdha og midterpartiet Nidaa Tounes.

Ennahdha ventes at miste stemmer til det nye parti Tunesiens Hjerte, hvis leder er den fængslede forretningsmand og præsidentkandidat, Nabil Karoui.

Han blev nummer to ved første runde af præsidentvalget.

Her blev de etablerede partier vraget på grund af stor utilfredshed med økonomien, stigende priser og høj arbejdsløshed.

Det kan komme de nye partier til gode ved valget. Men nogle iagttagere mener, at det kan være vanskeligt for tuneserne at vælge blandt de mange kandidater.

- Folk stoler ikke længere på de politiske partier, og de kender ikke de nye, så de er ikke motiverede ved dette valg, siger Ali Rekiki, der arbejder for observatørgruppen Mourakiboun.

Valgstederne lukker klokken 19 dansk tid. Et foreløbigt valgresultat ventes klar onsdag.

/ritzau/AFP