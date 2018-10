Nye optagelser viser en varevogn forlade det saudiske konsulat i Istanbul, hvor Jamal Khashoggi forsvandt.

København. Onsdag kan tyrkisk tv vise optagelser af den forsvundne journalist Jamal Khashoggis ankomst til det saudiske konsulat i Istanbul 2. oktober.

Tyrkisk tv kan efterfølgende vise optagelser af en sort varebil, der forlader konsulatet, som er det sidste sted, den regimekritiske journalist er set i live.

Den sorte varebil kan ses på tv-billederne af Khashoggis ankomst. På de nye tv-billeder kører bilen efter hans forsvinden fra konsulatet til den saudiske konsuls hjem to kilometer derfra. Her parkerede den i en garage.

Ikke navngivne tyrkiske kilder mener, at Khashoggi blev dræbt og efterfølgende parteret på konsulatet.

Onsdag kan den tyrkiske avis Sabah publicere billeder taget i paskontrollen i Istanbuls Atatürk Lufthavn af 15 saudiarabere, der menes at være sendt til Istanbul for at snigmyrde den kritiske journalist.

Ifølge samme avis indlogerede gruppen sig på to hoteller 2. oktober og forlod dem igen senere samme dag.

Saudi-Arabien har kaldt anklagerne "grundløse", men har endnu ikke fremsat beviser for, at Khashoggi forlod ambassaden.

Jamal Khashoggi har siden 2017 været i eksil i USA, da han frygtede repressalier i hjemlandet, hvor han har været kritisk overfor landets kronprins, Mohammad bin Salman, der regnes som Saudi-Arabiens de facto leder.

Khashoggis forlovede, der ventede på ham udenfor konsulatet 2. oktober, men som ikke har set eller hørt fra ham siden, har opfordret USA til at gøre noget.

- Jeg bønfalder præsident Trump og førstedame Melania Trump til at kaste lys over Jamals forsvinden, skriver Hatice Cengiz i et åbent brev i Washington Post.

Hun opfordrer samtidig Saudi-Arabien til at forklare, hvad der er sket med hendes forlovede.

- Selv om dette potentielt kan udløse en politisk krise mellem de to lande, må vi ikke overse den menneskelige side af det, der er sket.

/ritzau/AP/