Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange rekorder blev slået, da den underjordiske vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai gik i udbrud i januar sidste år.

En ny rapport afslører nu endnu en vild konsekvens.

Ifølge CNN udløste det enorme vulkanudbrud ikke færre end 25.500 lyn på bare fem minutter. En sådan udledning er aldrig set før, skriver forfatterne til rapporten, der er udsendt af miljøorganisationen Vaisala, som registrerer lynnedslag verden over.

»Det er den mest ekstreme koncentration af lyn, som vi nogensinde har set. Vi har registreret lyn i de seneste 40 år, men dette er virkelig ekstremt,« siger Chris Vagasky, der er meteorolog og lynekspert hos Vaisala, til CNN.

På blot seks timer udløste vulkanen 400.000 lyn. Da nedslagene peakede, stod vulkanen for over halvdelen af lynene på kloden i netop dette tidsrum.

This photo taken on January 16, 2022 shows a search and rescue team looking for missing British woman Angela Glover through tsunami damage in Ha'atafu on the western coast of Tonga's main island Tongatapu following the January 15 eruption of the nearby Hunga Tonga-Hunga Ha'apai underwater volcano. (Photo by Pesi Fonua / Matangi Tonga / AFP) Foto: PESI FONUA Vis mere This photo taken on January 16, 2022 shows a search and rescue team looking for missing British woman Angela Glover through tsunami damage in Ha'atafu on the western coast of Tonga's main island Tongatapu following the January 15 eruption of the nearby Hunga Tonga-Hunga Ha'apai underwater volcano. (Photo by Pesi Fonua / Matangi Tonga / AFP) Foto: PESI FONUA

The World-Wide Lightning Location Network, der også følger lyn tæt, bekræfter Vaisalas observation.

»De mange nedslag sendte signaler hele verden rundt. Hungra-udbruddet var vildt imponerende, hvad angår lynaktivitet,« fortæller Robert Holzworth, der er chef for organisationen.

Eksperter bruger antallet af lyn som indikator på klimakrisen i verden, da fænomenet typisk opstår, når det bliver varmere.

Også fraregnet det enorme udbrud ved Tonga blev 2022 et ekstremt år rent lynmæssigt. I USA alene blev der målt 198 millioner nedslag, hvilket var fire millioner flere end året før og hele 28 millioner flere end i 2020.