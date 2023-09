Hvordan slap han ud?

Det spørgsmål har fyldt meget, siden store dele af London i sidste uge var på den anden ende, mens resten af Storbritannien så til med spænding.

Den terrortiltalte tidligere soldat Daniel Khalife var nemlig onsdag stukket af fra fængslet Wandsworth, hvor han ventede på at komme for retten senere i september.

Han blev fanget lørdag, og mandag er han så for retten i forbindelse med en varetægtsfængsling, sigtet for at flygte fra fængslet.

Her er der kommet flere detaljer frem for, hvordan de britiske myndigheder tror, at han bar sig ad.

Her lød det ifølge The Guardian blandt andet, at han brugte materialer, »som kan have været fra sengelinned« til at binde sig fast til undersiden af en madudbringningsbil og på den måde finde vej til friheden.

21-årige Daniel Khalife menes at være sluppet ud fra fængslets køkken, hvor han arbejdede.

Udover nu at være sigtet for at flygte fra fængslet er han sigtet for i august 2021 at have forsøgt at »fremskaffe information af en art, der kan være brugbar for en person, som vil udføre eller planlægger at udføre en terrorhandling«.

Han mistænkes også for at have anbragt falske bomber ved en militærbase.

Daniel Khalife blev anholdt i det vestlige London 10.41 lokal tid lørdag efter at være blevet hevet af en cykel af en antiterrorbetjent i civilt tøj.

Han skal for retten 29. september.