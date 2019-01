Mistænkt i turistdrabet i Marokko havde kontakt til Islamisk Stat i Syrien før drabene.

Den schweiziske mand, der kort før nytår blev anholdt i sagen om dobbeltdrabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland, var i direkte kontakt med IS i Syrien før drabene.

Det oplyser efterforskningsleder Abdelhak Khiame, leder af Den Centrale Efterforskningsenhed i Marokko, til den schweiziske avis Tribune Genéve.

»Han var i kontakt med en IS-terrorist i Syrien via besked-tjenesten Telegram. De to mødte hinanden i Genéve,« siger han til avisen.

De to unge kvinder blev brutalt myrdet under en vandreferie i Atlas-bjergene i det centrale Marokko kort før jul.

De blev fundet døde 17. december nær landsbyen Imlil.

Umiddelbart efter drabene blev tre IS-inspirerede marokkanere anholdt og sigtede i sagen.

Mellem jul og nytår blev den schweiziske statsborger så anholdt i Marrakesh.

Han er kendt under initialerne 'K.Z.', og den schweiziske konvertit står nu centralt efterforskningen.

I interviewet med den schweiziske avis giver Abdelhak Khiame flere nye detaljer om konvertiten.

Han siger blandt andet, at 'K.Z.' konverterede til islam i en moské i Petit-Saconnex, og at han var fuldt ud radikaliseret allerede i 2014.

(COMBO) This combination of pictures created on December 20, 2018 shows Rachid Afatti (L), Ouziad Younes (C), and Ejjoud Abdessamad (R), the three suspects in the grisly murder of two Scandinavian hikers whose bodies were found at a camp in Morocco's High Atlas mountains, in police custody following their arrest. - The bodies of Danish student Louisa Vesterager Jespersen, 24, and 28-year-old Maren Ueland from Norway were found on Monday, after the women had pitched their tent at an isolated mountain site two hours walk from the tourist village of Imlil. (Photos by - / MOROCCAN POLICE / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / MOROCCAN POLICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / MOROCCAN POLICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / MOROCCAN POLICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == / Foto: - Vis mere (COMBO) This combination of pictures created on December 20, 2018 shows Rachid Afatti (L), Ouziad Younes (C), and Ejjoud Abdessamad (R), the three suspects in the grisly murder of two Scandinavian hikers whose bodies were found at a camp in Morocco's High Atlas mountains, in police custody following their arrest. - The bodies of Danish student Louisa Vesterager Jespersen, 24, and 28-year-old Maren Ueland from Norway were found on Monday, after the women had pitched their tent at an isolated mountain site two hours walk from the tourist village of Imlil. (Photos by - / MOROCCAN POLICE / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / MOROCCAN POLICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / MOROCCAN POLICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / MOROCCAN POLICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == / Foto: -

Schweizeren skal være lederen for den terrorcelle, som de tre drabssigtede tilhørte.

Han er sigtet for at have givet de drabssigtede skydetræning og oplært dem i at bruge kommunikationsværktøjer.

»K.Z. blev først pågrebet 29. december. Han er ikke blandt de tre, som er mistænkt for at have gennemført selve drabene, men skal ifølge marokkansk politi have givet våben- og teknologioplæring til flere af dem,« siger efterforskningslederen.

Hans overordnede plan menes at være et ønske om at rokke ved Marokkos stabilitet ved at angribe turister og orkestrere et terrorangreb mod sikkerhedstjenesten.

Før 'K.Z.' drog til Marokko, lykkedes det ham at få radikaliseret flere af sine familiemedlemmer. Han har ifølge Dagsavisen.no også rekrutteret ekstremister for IS i både Schweiz og England.