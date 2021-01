En gravid mor, en familie på fem og en mand på forretningsrejse.

Mens eftersøgningen af det forsvundne fly Boeing 737-500 og dets passagerer fortsætter, begynder oplysninger om de ombordværende så småt at komme frem i Indonesien.

50 passagerer, herunder syv børn, og 12 besætningsmedlemmer forsvandt lørdag sammen med flyet, blot få minutter efter det lettede fra lufthavnen i Jakarta klokken 14.40 lokal tid.

Søndag samlede de pårørende til de ombordværende sig i et opstillet krisecenter i Jakarta. For at vente på nyt. Når som helst.

Pårørende samlet ved krisecenter i Jakarta. Foto: MAST IRHAM Vis mere Pårørende samlet ved krisecenter i Jakarta. Foto: MAST IRHAM

CNN har besøgt krisecentret og talt med flere af de pårørende, der efter alt at dømme modtager den værste besked, man kan forestille sig, inden for en rum tid. Ingen overlevende er nemlig fundet, og myndighederne har samlet flere poser med ligdele.

Nogle af de dem, der i øjeblikket venter, mens tiden nærmest står stille, er de pårørende til ægteparret Rizki og Indah.

Sammen med deres syv måneder gamle søn, Arkana, Rizkis mor og en fætter er de blandt de savnede i Indonesien.

Alle fem havde været på ferie for at besøge andre familiemedlemmer. Via Jakarta skulle de hjem til West Kalimantan nord for Jakarta.

Der er ingen meldinger om overlevende efter flystyrtet i Indonesien. Foto: MAST IRHAM Vis mere Der er ingen meldinger om overlevende efter flystyrtet i Indonesien. Foto: MAST IRHAM

I bestræbelserne på at identificere de fem savnede, har to onkler i familien brugt ventetiden på at indlevere dna for efterfølgende at vende tilbage til krisecentret.

Selvom flyet mistede kontakt og styrtede efter kort tid, var der umiddelbart ikke noget galt før take-off. I hvert faldt bedømt ud fra et billede på Instagram.

Ifølge CNN delte kvinden Ratih et billede inde fra selve flyet, hvor hun sad sammen med sin datter på to og nevø på otte. En stor kontrast til det, der skete i flyet umiddelbart efter.

Billedet var nemlig et selfie, hvor de tre poserede med smil, latter og håndtegn, som hun selv havde delt.

Foto: MAST IRHAM Vis mere Foto: MAST IRHAM

Ratih, der var gravid i fjerde måned, sagde farvel til sine nærmest lufthavnen i Jakarka. Siden har hendes pårørende ikke set hende.

Det samme gør sig gældende med Yohanes, der var i Jakarta på forretningsrejse og på vej tilbage til sin familie i Ngarak.

Hans hustru, Susilawati, siger til mediet, at hun håber at se sin mand i live, og at hun ikke har opgivet håbet – alt i mens parrets søn spørger, hvornår far kommer hjem.

»Hans (Yohanes, red.) sidste besked til mig var, at jeg ikke måtte glemme at tage vores s'n til lægen, fordi han havde feber,« siger hun.

En fundet vragdel fra flyet. Foto: ADEK BERRY Vis mere En fundet vragdel fra flyet. Foto: ADEK BERRY

Ifølge BBC er 2.600 personer fra de indonesiske myndigheder mandag morgen fortsat en del af eftersøgningen.

Håbet er at finde passagerer og samtidig lokalisere vraget.

Flere vragdele er allerede blevet fundet, ligesom de sorte bokse er lokaliseret, men endnu ikke bjærget.

De fleste flystyrt skyldes en række forskellige faktorer, som det kan tage måneder at fastslå ifølge sikkerhedseksperter.