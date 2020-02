Politiets efterforskning og eftersøgning af den forsvundne norske milliardærkone Anne-Elisabeth Hagen har været præget af lukkethed og ubesvarede spørgsmål.

Men nu er der kommet nye oplysninger frem om, hvordan politiet allerede sidste år ledte efter et lig.

Det kan norske VG fortælle.



Ifølge mediets oplysninger har politiet søgt meget specifikke steder efter den forsvundne kvinde.

Politiet ledte efter kvinden på øde gårde, i tomme bygninger, i forseglede lejligheder og i øde natur.



Eftersøgningen har endda spredt sig over grænsen til Sverige.

Politiet har også været forbi mindre byer som Lillestrøm og Nittedal for at lede efter Anne-Elisabeth Hagen.

I den norske offentlighed er det væsentlige, nye oplysninger, fordi det viser, at politiet har reageret på konkrete tips, befolkningen har givet myndighederne.

(ARKIV) (FILES) This undated handout provided by the Norwegian police shows the wife of Norwegian multi-millionaire Tom Hagen, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. Norske Anne-Elisabeth Hagen, der har været savnet siden 2018, er nu formelt erklæret død. Det skriver det norske medie NRK. 68-årige Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen. Politiet i Norge ved ikke med sikkerhed, at hun er død. Grunden til, at hun alligevel er erklæret død, er, at hun optræder i den årlige statistik over uopklarede drab i Norge fra 2019, skriver NRK. Det skriver Ritzau, onsdag den 22. januar 2020. Foto: HANDOUT

Selvom det norske politi ikke vil fortælle offentligt om detaljerne i deres eftersøgninger, bekræfter de, at de har iværksat eftersøgninger på baggrund af tips fra offentligheden.



»Gennem hele efterforskningen har det været centralt at forsøge at finde Anne-Elisabeth Hagen. På baggrund af informationer fremkommet i efterforskningen og tips fra offentligheden, er der gennemført eftersøgninger,« siger politiinspektør Tommy Brøske til VG.



Intensiteten i politiets jagt på den forsvundne milliardærkone har svinget.



Men ved nytår oplyste politiinspektør Tommy Brøske, at man nu igen ville iværksætte en målrettet og intensiveret eftersøgning.



Den første teori på forsvinden lød, at Anne-Elisabeth Hagen var blevet kidnappet.



Man håbede at finde hende i live.



Men det står helt klart, at politiet leder efter et lig.



Det oplyste de også i forbindelse med den nyannoncerede eftersøgning ved nytår.



Og søgningen i søer viser det.



VG kan også fortælle, at det norske politi har fundet inspiration i svensk forskning af dumping af lig.



Forskningen viser ifølge avisen, at lig ofte bliver efterladt indenfor en ti kilometers radius rundt om gerningsstedet eller gerningsmandens hjem.

Det er heller ikke unormalt, at liget efterlades bare under én kilometer fra gerningsstedet. Det vil politiet bruge i efterforskningen, fortæller mediet.