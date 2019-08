Norge er i chok efter, at en svært bevæbnet mand lørdag stormede en moské og åbnede ild.

Og chokket er ikke blevet mindre efter, at der nu er kommet flere oplysninger frem om den formodede gerningsmand.

Politiet anholdt den 21-årige nordmand Philip Manshaus umiddelbart efter angrebet mod al-Noor-moskéen i Oslo-forstaden Bærum i lørdags, hvor en person blev såret.

Kort efter blev Manshaus' 17-årige stedsøster fundet dræbt i hans bolig - og Philip Manshaus er nu sigtet for drab og drabsforsøg.

Lige siden angrebet har både politiet og de norske medier jagtet oplysninger om den formodede gerningsmand. Oplysninger, som kan forklare, hvorfor han forsøgte at dræbe fredelige og sagesløse mennesker i moskéen.

Det har ført til flere afsløringer om Philip Manshaus som person og om hans bevæggrunde. Interessante og gruopvækkende oplysninger.

Norsk TV 2 har talt med en 20-årig mand, som kender den sigtede.

Gammeldags holdninger om kvinder

Han fortæller, at Philip Manshaus den seneste tid var begyndt at udvise stor interesse for våben. Han skulle også have trukket sig mere og mere tilbage fra det sociale liv.

Bevæbnede politibetjente ankom til moskéen umiddelbart efter meldingen om skyderiet. (Foto: NTB Scanpix/Terje Pedersen) Foto: NTB SCANPIX Vis mere Bevæbnede politibetjente ankom til moskéen umiddelbart efter meldingen om skyderiet. (Foto: NTB Scanpix/Terje Pedersen) Foto: NTB SCANPIX

Ifølge den bekendte havde Manshaus både ekstremistiske og meget gammeldags holdninger.

»Han sagde blandt andet, at kvinder hører til i køkkenet og ikke på arbejdsmarkedet. Jeg sagde, at han risikerede at få en på skrinet, hvis han fortsatte med at sige sådanne ting,« siger han til TV 2 og understreger, at han trods faresignalerne aldrig havde forestillet sig, at Manshaus kunne finde på at stå bag et angreb, som det mod moskéen.

Philip Manshaus stammer ifølge Dagbladets oplysninger fra Bærum og har boet i Oslo-forstaden hele sit liv.

Han gik på en Rudolph Steiner-skole og var aktiv i en lokal spejdergruppe som ung. Da Philip Manshaus var lille, døde hans mor.

En betjent fra det norske uropoliti står foran al-Noor-moskéen efter angrebet. (Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix / AFP) Vis mere En betjent fra det norske uropoliti står foran al-Noor-moskéen efter angrebet. (Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix / AFP)

Millionær og kendt af politiet

Trods sin unge alder er Philip Manshaus ifølge det norske medie millionær. Den 21-årige sigtede ejer flere ejendomme og har derudover en personlig formue på næsten tre millioner norske kroner (2,25 mio. danske kroner).

Han havde en uplettet straffeattest før angrebet, men var ikke desto mindre kendt af politiet.

Ifølge Dagbladets oplysninger blev Manshaus for et stykke tid siden undersøgt af politiet. Det skete på baggrund af meldinger om, at han skulle have udvist 'bekymrende' adfærd på internettet.

Den formodede gerningsmand var angiveligt aktiv på ekstremistiske fora på internettet, hvor han fandt både inspiration og søgte anerkendelse.

Politibiler og ambulancer var på plads efter angrebet på al-Noor-moskéen i den norske by Bærum. (Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix / AFP) Vis mere Politibiler og ambulancer var på plads efter angrebet på al-Noor-moskéen i den norske by Bærum. (Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix / AFP)

Umiddelbart før angrebet hyldede han gerningsmanden bag terrrorangrebene mod to moskéer i newzealandske Christchurch. Norsk TV 2 har også set billeder af Manshaus, hvor der er nazi-flag i baggrunden.

»Den sigtede har udtrykt højreekstreme holdninger, hyldet Vidkun Quisling (den norske nazi-leder under 2. Verdenskrig, red.) og udtrykt indvandrerfjendtlige holdninger. Han ville skabe frygt,« siger indsatsleder ved det norske politi, Rune Skjold ifølge Dagbladet på en pressekonference søndag.

Den 21-årige formodede gerningsmand har endnu ikke afgivet forklaring til politiet, men nægter sig skyldig i sigtelsen for drab og drabsforsøg.

Mandag klokken 13 fremstilles Philip Manshaus i grundlovsforhør. Her bliver han sandsynligvis også sigtet for terror.