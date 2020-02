Tre personer mistede livet, mens 180 kom til skade, da et passagerfly under landingen i Istanbul skred af landingsbanen.

Sidenhen er der kommet nye detaljer i sagen. Bl.a. en opsigtsvækkende samtale mellem kontroltårnet og Pegasus Airlines-flyet.

Her får piloten besked om, at et fly før dem har afbrudt landingen.

Kontroltårnet oplyser, at piloten på det andet fly rapporterede om meget kraftig medvind:

»Flyet, som skulle lande før dig, afbrød landingen,« lød beskeden fra kontroltårnet.

»Det er modtaget,« lød svaret fra cockpittet.

Det hele er fanget på et lydklip, som det norske medie VG har lagt ud.

Ifølge det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu var der ikke bare et, men to fly, som afbrød landing på grund af dårligt vejr kort før Pegasus Airlines-flyet, skriver nyhedsbureauet AP.

Tyrkiske myndigheder er nu ved at efterforske ulykken, hvor folk både fra flyets cockpit og kontroltårnet skal afgive forklaringer.

En flyekspert siger til VG, at man normalt vil foretrække at lande et fly i modvind. Det er dog også operationelt muligt at lande et fly i medvind. Præcis hvor stærk vinden må være, afhænger bl.a. af flytype.

I det øjeblik Pegasus Airlines-flyet lander, er det med en fart på cirka 200 km/t, og da flyet skrider af landingsbanen, er det med en fart på 117 km/t. Herefter fortsætter flyet ned ad en 30 meter høj skrænt og knækker i tre dele.

Passagerer har sidenhen fortalt, hvordan folk forsøgte at mase sig ud gennem sprækkerne i flyet efter ulykken, da de var bange for, det ville sprænge i luften.