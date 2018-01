Det ældste af de 13 børn, der i årevis blev holdt fanget i et hus i Perris, Californien, fik lov til at gå i skole uden for hjemmets fire vægge. Alligevel fortalte han ikke nogen om, hvor slemt det stod til i familien.

Hans søskende blev undervist af deres far. De sov om dagen og blev tvunget til at være vågne om natten, så omverdenen ikke fandt ud af, hvad der skete i hjemmet. Mens hans 12 søskendes private undervisning bestod i at skrive endeløse dagbogsoptegnelser, kørte hans mor ham hver dag til forelæsninger på det lokale universitet i Riverside.

Det skriver flere medier, blandt andet nyhedsbureauet AP.

Bag nedrullede gardiner i huset på Muir Woods Road i byen Perris levede de 13 børn i årevis under deres forældres diktatur. De sultede, blev lænkede til møblerne og fik ikke lov til at gå i bad eller på toilettet. De havde ingen venner, måtte ikke se tv og fik i det hele taget ikke lov til at foretage sig de ting, børn i deres alder normalt bruger tiden på.

Her 49-årige Louise Anna Turpin og David Allen Turpin på 57 år. Foto: JOSE ROMERO Her 49-årige Louise Anna Turpin og David Allen Turpin på 57 år. Foto: JOSE ROMERO

Trods den totale isolation viser det sig nu, at moderen Louise Turpin kørte den ældste søn til forelæsninger. Den nu 26-årige unge mand gik på Mt. San Jacinto College i i Riverside. Ifølge ABC News var han dygtig og scorede topkarakterer i fag som matematik, musik og mundtlig og skriftligt engelsk.

Det får flere til at undre sig over, at sønnen ikke benyttede lejligheden til at slå alarm og fortælle andre voksne, hvor galt det stod til i hans hjem.

Her ses pressefolk uden for David Allen og Louise Anna Turpins hjem i Perris, California 16. januar 2018. Foto: MIKE BLAKE Her ses pressefolk uden for David Allen og Louise Anna Turpins hjem i Perris, California 16. januar 2018. Foto: MIKE BLAKE

For få uger siden lykkedes en 17-årig pige i familien af flygte og ringe til politiet, og de rædsler børnene i mange år havde gennemlevet kom frem i lyset. Storebroderens studiekammerater har siden fortalt, hvordan han altid var stille og alene. En ung kvinde fortæller til AP, at hun på et tidspunkt forsøgte at komme i kontakt med ham, men at han ikke svarede.

»Det er et af de meste triste ansigter, jeg har set i årevis,« siger Marci Duncker til nyhedsbureauet.

Hun fortæller også, at storebroderen med den mærkelige grydeklippede frisure for det meste var den sidste, der forlod klasselokalet.

David Turpin og Louise Turpin i retten i Riverside, California, torsdag. Foto: POOL David Turpin og Louise Turpin i retten i Riverside, California, torsdag. Foto: POOL

En ekspert forklarer til Associated Press , at det er helt naturligt, at den unge mand ikke har fortalt nogen, hvordan han havde det hjemme.

»De blev født ind i det her. Det var det normale for ham. Nogen af dem forstår måske ikke engang, at de er blevet mishandlet,« siger Gale Kelley.

Hun tilføjer, at mishandlere ofte fortæller deres børn, at de ikke må fortælle andre, hvad der sker. Og det gør det vanskeligt for dem at sige fra, også hvis de får muligheden.

»Vi ved ikke, hvilken form for tvang og trusler de har været udsat for. De ser stadig verden gennem øjnene af et bange lille barn, som konstant er i fare,« fortæller eksperten.

I øjeblikket er 49-årige Louise Turpin og 57-årige David Turpin sigtet for 75 forhold af tortur, mishandling eller misrøgt af deres egne børn. 37 tilfælde for 49-årige Louise Turpin og 38 tilfælde for 57-årige David Turpin, som også er sigtet for 'uanstændig handling mod et barn under 14 år'.

Begge forældre nægter sig skyldige i sagen, der kan ende med at give dem op til 94 år i fængsel. Retssagen mod dem begynder først i februar,