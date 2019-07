Branden i den ikoniske Notre Dame-katedral i Paris fik lov til at sprede sig i en halv time, fordi en kritisk fejl blev begået af kirkens medarbejdere.

Der var en helt ny medarbejder vagtsat til at overvåge Notre Dame i sikkerhedsafdelingen mandag aften d. 15. april, skriver New York Times.

Sikkerhedsvagten var på tredjedagen i sit nye job, da alarmen varslede om brand et sted på kirkens grund.

Klokken var 18.18, da alarmen lød, og over radioen blev en kirkevagt kaldt ud for at tjekke, om der var brand nogle steder.

Flammer og røg omgiver Notre Dames 15. april 2019. Foto: PATRICK ANIDJAR

Kirkevagten tjekkede loftet til en lille tilstødende bygning ved siden af hovedbygningen. Her var der ingen brand.

I stedet for at ringe til brandvæsenet besluttede sikkerhedsvagten sig for at ringe til chefen. Men han tog den ikke. Da var der gået 10 minutter, siden brandalarmen først ringede.

25 minutter efter ringede chefen tilbage. Meddelelsen var, at vagten havde tjekket det forkerte rum. Vagten blev herefter sendt op til loftet i hovedbygningen.

Og det var hér, branden var løs. Da vagten først var klatret opad de snævre 300 trin, opdagede han en voldsom brand, der var fuldstændig ude af kontrol. Endda i sådan en grad, at brandvæsenet ville blive sat i en livsfarlig situation.

Tre måneder efter branden ser kirkens loft sådan her ud. Foto: POOL New

»Jeg følte mig ubrugelig, latterligt lille. Jeg følte mig magtesløs,« siger brandmand Myriam Chudzinski, en af de første på stedet, til avisen.

I de efterfølgende timer var den historiske bygning nær fuldkommen kollaps.

Avisen har gennemgået interviews og dokumenter for at rekonstruere den aften, hvor franskmænd i hobetal stod måbende og grædende uden for den hellige brændende bygning.

De forskellige fejl bliver kaldt for en bitter runde med pegende fingre mod den, der kan kaldes for ansvarlig.

Tre måneder efter den store brand ses det indlende arbejde i Notre Dame katedralen. Foto: POOL

»Det hele falder tilbage på et klodset menneskeligt ansvar,« siger Glenn Corbett, professor i brand-videnskab ved John Jay College i New York.

Researchen viser, at kirkens system for brandalarmen også havde skyld i, at branden blev fundet for sent. Det havde ellers taget seks år at udvikle systemet ved hjælp af diagrammer, kort og optegninger af bygningens komplekse arkitektur, så man nøjagtigt kunne finde en brand, hvis der en dag skulle opstå en.

Helt smart var det dog ikke konstrueret, for da brandalarmen lyder, formår systemet at producere en uforklarlig besked om brandens lokation. Der var heller ingen sprinklere eller brand-mure sat op i Notre Dames loft.

Årsagen til, at branden startede i første omgang, er uklar og undersøges stadig. Efterforskere ser lige nu på, om det kan skyldes et cigaretskod smidt på jorden.