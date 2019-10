Tirsdag eftermiddag blev en større menneskejagt iværksat i den norske hovedstad, Oslo, hvor en 32-årig mand havde kapret en ambulance.

Nu er der lige så stille begyndt at dukke flere oplysninger op om manden, og på papiret er der ikke ligefrem tale om Guds bedste barn.

Det norske medie NRK har lavet en gennemgang af ambulancekaprerens straffeattest, som viser, at han er dømt i mindst 13 forskellige sager.

De fleste af dommene involverer angiveligt narkotatika, vold, trusler samt ulovlig våbenbesiddelse.

Her ses den 32-årige mand blive anholdt efter jagten i Oslo. Foto: CATHRINE HELLESOY Vis mere Her ses den 32-årige mand blive anholdt efter jagten i Oslo. Foto: CATHRINE HELLESOY

Hans papirer viser også, at han som blot 15-årig røvede en tankstation med en kniv. En forbrydelse, han blev idømt 10 måneders fængsel for ifølge det norske medie.

I forbindelse med dommen skrev retten, at den nu 32-årige mand havde haft 'en yderst vanskelig og turbulent opvækst'.

NRK skriver, at de sociale myndigheder overtog ansvaret for ham, da han var otte år gammel, hvorefter han flyttede fra institution til institution.

Da han var omkring 12 år begyndte han angiveligt at eksperimentere med både hash og amfetamin, mens han tre år senere var udsat for en skrækkelig forbrydelse:

Foto: Håkon Mosvold Larsen Vis mere Foto: Håkon Mosvold Larsen

»Han blev udsat for vold og blev tortureret, da han var 15 år gammel. Den episode sidder i ham, og han har fået erstatning for dette,« lyder det i en af ambulancekaprerens tidligere domme fra 2013 ifølge NRK.

Den pågældende dom var en tilståelsessag om brud på våbenloven, efter han bevæbnet med blandt andet en helautomatisk maskinpistol, en machete, en foldekniv samt håndjern og strips havde taget toget fra forstadskommunen Asker til Sandefjord i Vestfold.

I 2017 blev han dømt for trusler mod politiet efter at have været involveret i en længere biljagt, hvorefter han forskansede sig i sin lejlighed.

I forbindelse med dommen blev det påkrævet, at han i sin prøvetid skulle deltage i et narkotikaprogram.

Her ses den forulykkede ambulance. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM Vis mere Her ses den forulykkede ambulance. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM

Da den 32-årige kaprede ambulancen i Oslo forleden, var han ifølge NRK stadig underlagt denne prøvetid. Det betyder, at han løbende har mødtes med en dommer, som har skulle vurdere, om han overholdt kravene for prøvetiden.

Det norske medie skriver, at han indtil det seneste retsmøde i august var 'i en positiv udvikling', men at han ved retsmødet i august fik forlænget sin prøvetid med tre måneder, fordi han havde været påvirket i perioden.

Den 32-årige kaprede ambulancen tirsdag omkring klokken 12.30.

Her fik politiet en anmeldelse om en trafikulykke, hvor en bil var endt på taget.

Her ses den 32-årige mand blive anholdt efter jagten i Oslo. Foto: CATHRINE HELLESOY Vis mere Her ses den 32-årige mand blive anholdt efter jagten i Oslo. Foto: CATHRINE HELLESOY

Kort efter begyndte man at modtage meldinger om, at en mand var stukket af fra stedet til fods – og i hænderne havde han et våben, som han sigtede på folk med.

Manden formåede derefter at kapre en ambulance, som han med høj fart kørte rundt i, og han ramte blandt andet en kvinde med en dobbeltbarnevogn med to børn, mens et ældre ægtepar måtte kaste sig væk for at undgå at blive ramt.

Ingen kom dog alvorligt til skade under hans vilde kørsel i ambulancen.

Den 32-årige er efterfølgende blevet sigtet for blandt andet drabsforsøg.