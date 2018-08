Ukendte gerningsmænd, der i går stjal historiske kronjuveler i en domkirke vest for Stockholm, stak først af på damecykler og kan sidenhen have flygtet oversøs på vandscootere.

Det oplyser svensk politi onsdag eftermiddag ifølge Aftonbladet. Samtidig meddeler politiet, at de ukendte gerningsmænd nu også er blevet efterlyst i udlandet.

»Siden i går har vi overvåget på vand og haft en helikopter i luften, og det nye er, at vi ikke kan udelukke, at tyvene har brugt vandscootere til at flygte på,« siger Stefan Dangart, der er politiets pressetalsmand.

Han oplyser desuden, at politiet meget gerne hører fra folk, der ser eller har set en eller flere vandscootere nær Mälarens bred. Mälaren er Sveriges tredje største sø og ligger et stenkast fra Strängnäs Domkyrka, hvor kronjuvelerne blev stjålet.



Henter kort...

Det opsigtsvækkende tyveri, som har fået international pressebevågenhed, skete tirsdag kort før middag. Tyvene brød en aflåst montre op og stak af med to kongekroner og et rigsæble fra 1611.

Catharina Fröjd, der er kommunikationsmedarbejder ved Strängnäs domkirkeforsamling kan ikke sige, hvor meget de historiske regalier er værd:

»Det er meget svært at sige. De er uvurderlige,« siger hun.