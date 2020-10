Da en hvid kvinde og en sort mand en forårsdag i maj stødte på hinanden, da de gik tur i Central Park i New York City, endte det i en opsigtsvækkende konfrontation.

Nu er der dukket nye oplysninger frem i sagen.

Det skriver CNN.

Det var 25. maj, at det hele begyndte, da de to hovedpersoner – amerikanske Amy Cooper og Christian Cooper, der på trods af deres ens efternavne ikke har en relation – mødte hinanden, da de begge befandt sig i skovområdet 'The Ramble' i den verdensberømte park.

Christian Cooper, der er en ivrig fuglekigger, lagde mærke til, at kvindens hund ikke var i snor, og han bad hende derfor om at sætte den i snor.

Det nægtede kvinden.

Christian Cooper fandt derefter sin mobiltelefon frem, da kvinden begyndte at råbe af ham, og han filmede hele optrinnet.

»Jeg vil ringe til politiet og fortælle dem, at der er en afroamerikansk mand, der truer mig på livet,« kan man høre, at kvinden sagde.

»Fortæl dem, hvad du vil,« svarede Christian Cooper.

Kvinden ringede derefter til politiet og bad dem om at komme med det samme. I samtalen med politiet omtale hun to gange Christian Cooper som 'afroamerikaner'.

Amy Cooper blev efterfølgende sigtet for falsk anmeldelse – og hun blev af mange kritiseret for at have opført sig racistisk.

Nu kommer det frem, at hun ikke blot ringede til politiet én gang, men faktisk to gange. Det skriver CNN.

Onsdag indsendte kontoret for distriktsanklageren i Manhattan en sigtelse for en mindre forseelse mod kvinden, og af den fremgår det, at hun ringede endnu engang til 911 (som svarer til 114 i Danmark).

Ifølge det indsendte retsdokument ringede kvinden til politiet for at gentage sin beskyldning mod manden – mens hun tilføjede, at manden 'havde forsøgt at overfalde hende'.

»Da betjentene ankom til stedet, indrømmede frøken Cooper, at manden ikke havde 'forsøgt at overfalde hende' eller komme i nærkontakt med hende,« oplyser distriktanklagerens kontor ifølge CNN.

I en udtalelse fortæller distriktanklageren i Manhattan, Cy Vance Jr., at Amy Coopers opførsel var racistisk, mens han kalder opkaldet til politiet for en 'hoax' – et svindelnummer.

Det er planen, at det næste retssmøde i sagen skal finde sted 17. november.

Til CNN har Amy Cooper tidligere udtalt, at hun gerne vil 'offentligt undskylde' for sin opførsel:

»Jeg er ikke en racist. Jeg ønskede ikke at skade den mand på nogen måde,« sagde hun tilbage i maj.

Videoen fra hændelsen gik efterfølgende viralt – og Amy Cooper blev fyret fra sit job.