Hele 17 amerikanske missionærer er blevet rapporteret kidnappet af bandemedlemmer i Haiti lørdag, herunder 14 voksne og tre mindreårige.

Det oplyser en kilde i Haitis sikkerhedsstyrker til CNN.

Kilden fortæller også, at undersøgelser er i gang, og at flere oplysninger ville være tilgængelige snart, mens anonyme kilder og en kristen gruppe giver nye oplysninger allerede søndag.

Missionærerne rejste med et køretøj til Titanyen nord for hovedstaden Port-au-Prince lørdag. De have besøgt et børnehjem i Croix des Bouquets-området. De blev bortført langs ruten mellem de to steder.

En Ohio-baseret kristen hjælpegruppe kaldet Christian Aid Ministries bekræftede, at missionærerne og familiemedlemmer, der blev bortført i Haiti, er tilknyttet dem, ifølge en artikel i Washington Post.

Mediet citerede blandt andet en minutlang 'bønnevarsel' fra organisationen. Den bønnevarsel sagde, at »mænd, kvinder og børn«, der var tilknyttet gruppen, blev tilbageholdt af en bevæbnet bande.

»Missionsfeltdirektøren og den amerikanske ambassade arbejder på at se, hvad der kan gøres,« sagde stemmen på optagelsen.

»Bed om, at bandemedlemmerne kommer til omvendelse og tro på Jesus Kristus,« lød det videre.

En af de bortførte missionærer, en amerikansk statsborger, skrev også og bad om hjælp i en gruppe på mediet WhatsApp – en app, hvor man kan skrive beskeder med hinanden – da kidnapningen fandt sted ifølge Washington Post. I det her tilfælde citerer mediet en person, der kender til bortførelsen, og som talte på betingelse af anonymitet.

»Bed venligst for os!! Vi holdes som gidsler, de kidnappede vores chauffør. Bed bed bed. Vi ved ikke, hvor de tager os,« stod der i meddelelsen.

Det er uklart, om meddelelsen var en video eller en tekstbesked sendt til WhatsApp-gruppen, og der er heller ikke nogle oplysninger om selve WhatsApp-gruppen i Washington Posts artikel. Det er altså for B.T. ikke muligt at verificere mediets oplysninger.

En talsmand for det amerikanske udenrigsministerium sagde sent lørdag, at det var bekendt med episoden, og at de amerikanske borgere i udlandet er en af ​​udenrigsministeriets højeste prioriteter.

Antallet af kidnapninger er steget i Haiti i hele 2021, og antallet er steget næsten 300 procent siden juli. Mindst 628 kidnapninger har fundet sted siden januar, hvoraf 29 er af udlændinge.