Det er rystende læsning, som man fredag morgen kan læse om et tredobbelt drab i Tyskland.

En 37-årig mand er lige nu indlagt på hospitalet i byen Montabaur nær Frankfurt under observation fra politiet.

Ifølge politiet har manden torsdag skudt og dræbt tre personer fra sin egen familie - herunder et treårig barn. Drabene blev begået i et lejlighedskompleks i samme by.

I samme lejlighed skød den formodede gerningsmand sig selv i hovedet i timerne efter drabene.

Og fredag morgen har den tyske anklagemyndighed så delt yderligere detaljer om den rystende sag, skriver tyske Die Welt.

Herunder køn, alder og relation mellem gerningsmanden og de dræbte.

De dræbte er gerningsmandens 68-årige far, 39-årige papmor og deres fælles søn på kun tre år.

Politiet mener, at manden har tilstået drabene. Ikke over for politiet, men over for sin kæreste:

»Ifølge vores oplysninger fortalte den anklagede sin partner telefonisk, kort efter forbrydelsen, at han havde dræbt tre mennesker,« forklarer den offentlige anklagemyndighed.

Det var kæresten, som tog kontakt til politiet.

Kort tid efter ankom flere patruljer på stedet, hvor man indledte en dialog og forhandling med den formodede gerningsmand.

Samtalerne varede flere timer.

Ifølge politiet blev manden betragtet som værende psykisk syg, og man frygtede, at han ville gøre skade på sig selv. Derfor blev et større område afspærret i forbindelse med aktionen.

Politiets bange anelse blev til virkelighed, da manden skød sig selv i hovedet.

Ifølge Die Welt er han lige nu indlagt med voldsomme kvæstelser, og han bliver beskrevet som værende hjernedød.

Det er endnu for tidligt at konkludere, hvad der har været motivet for drabene.

Men politiet arbejder ud for en teori om, at familiestridigheder kan have spillet en rolle i sagen.

Og ellers fortsætter politiets efterforskning, som lige nu handler om manddrab på tre personer.