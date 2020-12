Hvad der i snart mange år har lignet et farvel for evigt til nattog på de vesteuropæiske jernbanelinjer, ser nu ud til at blive forvandlet til en drøm om igen at tage toget i nattens mulm og mørke.

I hvert fald har fire nationale jernbaneselskaber lovet, at nye sovevogne vil forbinde 13 storbyer i, hvad der bliver den største udvidelse af europæiske nattog, der længe er set.

Investeringen på 3,72 milliarder kroner blev torsdag præsenteret af de statslige jernbaner i Tyskland, Østrig, Frankrig og Schweiz. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den kommer, efter at tyskerne sidste år erklærede jernbaner for vigtige, i kampen for at skære ned på kulstofemissioner fra flyrejser.

So - today's press conference highlighted plans for restored night trains most of which had already been floated, but it still great to see commitment from both politicians & railway undertakings - and to see start dates in writing. Paris-Italy & Paris-Spain remain major gaps. pic.twitter.com/ZSiCLgTNAt — The Man in Seat 61 (@seatsixtyone) December 8, 2020

Nattog bliver stadig brugt mange steder i det østlige Europa. For eksempel bliver ruten Sankt Petersborg til Moskva betjent af en række nattog, der afgår hver eneste nat.

Men nattogene har været i tilbagegang i Vesteuropa i årtier. For eksempel er nattogene til skisportsstederne i Alperne fra København nu en saga blot. Det har tilsyneladende fået dødsstødet af lavprisflyselskaberne.

Men det skal altså være slut nu, mener de fire jernbaneselskaber.

De nye ruter skal opereres af det østrigske selskab ÖBB. De vil indsætte 20 nye tog – og det vil betyde en stigning på 1,4 millioner passagerer på nattog, som de fire operatører kan transportere hvert år.

Konduktøren står parat foran nattoget, Nightjet, fra Wien til Tysklands hovedstad, Berlin. Foto: ALEX HALADA Vis mere Konduktøren står parat foran nattoget, Nightjet, fra Wien til Tysklands hovedstad, Berlin. Foto: ALEX HALADA

Det begynder næste år i december, hvor nattogene ruller mellem Wien og Paris med et stop undervejs i München. Der bliver også kørt nattog mellem Zürich og Amsterdam via Køln.

To år senere vil ruterne Berlin til Bruxelles og Paris samt Zürich til Barcelona blive tilføjet.

Transportministrene fra de fire lande var hurtige til at sammenligne nyskabelsen med 1960'ernes gyldne tider med Trans-Europe-Express. Men satsningen er meget mere moderat.

»Tag nattoget i München eller Berlin om aftenen og vågn frisk op i Bruxelles eller Paris næste morgen,« proklamerede den tyske transportminister, Andreas Scheuer, da planerne blev offentliggjort.