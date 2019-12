Kina vil sikre sig, at telefonbrugere er registreret under rigtige navne med krav om skanning af ansigt.

Fra søndag kan nye telefonbrugere i Kina forvente at få deres ansigt skannet, så deres identitet kan verificeres.

Ifølge landets myndighed for informationsteknologi kræver Kina fra søndag, at teleselskaber indsamler skanninger af ansigter, når nye telefonbrugere registreres i butikker.

Tiltaget blev annonceret i september, hvor det kinesiske ministerium for informationsteknologi udsendte en meddelelse om de nye regler med ansigtsgenkendelse.

Her fremgik det, at teleselskaber skal bruge "kunstig intelligens og andre teknologier" til at verificere folks identiteter, når de får et nyt telefonnummer.

En repræsentant fra teleselskabet China Unicoms kundeservice oplyser til nyhedsbureauet AFP, at reglerne betyder, at kunder, som registrerer sig til et nyt telefonnummer, måske skal optage sig selv dreje deres hoved og blinke.

- I næste skridt vil vores ministerium fortsætte med at ... øge overvågningen og kontrollen ... og strengt fremme behandlingen af registreringen af rigtige navne for brugere af telefoner, lyder det i meddelelsen fra september.

I forvejen har den kinesiske regering indført regler om, at id-kort kobles til telefonnumre. Og teknologien med ansigtsgenkendelse bruges i forvejen i landet ved alt fra indkøb i supermarkeder til overvågning.

Kinesiske brugere på sociale medier har reageret med et miks af støtte og bekymring over det nye tiltag med ansigtsgenkendelse. Nogle lufter bekymring over, at deres data kan blive lækket eller solgt.

- Det er en smule for meget, skriver en bruger på det Twitter-lignende Weibo i en kommentar til en artikel om de nye regler.

- Kontrol og så mere kontrol, skriver en anden.

Mens forskere har advaret om privatmæssige risici med indsamling af data fra ansigtsgenkendelse, så har forbrugerne i høj udstrækning omfavnet den nye teknologi. Dog har Kina fået et sine første søgsmål om ansigtsgenkendelse i sidste måned.

I begyndelsen af november indgav en kinesisk professer en klage over en safaripark i Hangzhou i den østlige provins Zhejiang for at kræve ansigtsskanning for at komme ind i parken.

/ritzau/AFP