FBI undersøger lige nu nye mistænkte, som de sætter i forbindelse med den amerikanske finansmand Jeffrey Epstein og hele sagen om sexhandel med mindreårige.

Et af de nye navne, der er kommet under FBI’s loop, er en britisk jetset-kvinde.

Jetsetteren Ghislaine Maxwell skulle angiveligt have hjulpet Jeffrey Epstein med at rekruttere unge piger til hans cirkel.

De nye oplysninger kommer fra to politikilder, der er bekendte med efterforskningen.

Ifølge dem har de fået adskillige tips gennem den hotline, der blev oprettet efter Epsteins anholdelse.

Det skriver Reuters.

De to politikilder vil dog ikke afsløre, hvem man ellers er gået i gang med at undersøge nærmere.

Der er dog andre i søgefeltet, bekræfter de.

Men hovedfokus for FBI's undersøgelse er indtil videre Ghislaine Maxwell.

Hun er en gammel bekendt af Jeffrey Epstein og andre 'folk, der hjalp til' med Epsteins påståede sexhandel.

En af Epsteins påståede ofre, Virginia Giuffre, har i en civil retssag fortalt, at Maxwell rekrutterede hende, hvorefter hun hævder, at Epstein tvang hende til at have sex med ham og hans venner, herunder prins Andrew.

Ghislaine Maxwell er ikke sigtet endnu, og hendes advokater er ikke vendt tilbage på Reuters henvendelser.