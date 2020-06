Med mindre end fem måneder til det amerikanske præsidentvalg spidser det efterhånden til i kampen mellem Donald Trump og Joe Biden.

Demokraternes kommende præsidentkandidat ser ud til at have taget en solid føring. Men Donald Trump har lys i meningsmålingsmørket.

Det amerikanske medie Fivethirtyeight.com står bag en gennemgang af de seneste målinger – både på national- og delstatsplan i USA.

Nationalt står Joe Biden ifølge RealClearPolitics ved et gennemsnit af en række målinger til en stor føring på 8,1 procentpoint.

Og dykker man ned i gennemgangen af de forskellige svingstater, så er der en række potentielle bomber under Trump.

Et par stykker må siges at være direkte overraskelser.

Det gør sig blandt andet gældende med Michigan og Wisconsin. Fivethirtyeight.com's gennemgang af de to delstaters samlede meningsmålinger siden 1. maj viser nemlig, at Joe Biden har voldsomt store føringer.

Begge svingstater vandt Donald Trump i 2016, da han besejrede Hillary Clinton. Dengang var det snævre sejre med lige omkring ét procentpoint.

Joe Biden fører solidt på landsplan i meningsmålingerne godt fem måneder inden præsidentvalget i USA. Foto: Bastiaan Slabbers Vis mere Joe Biden fører solidt på landsplan i meningsmålingerne godt fem måneder inden præsidentvalget i USA. Foto: Bastiaan Slabbers

Det ser dog på ingen måder ud til at blive tæt i denne omgang. Den gennemsnitlige margin, som Joe Biden fører med i Wisconsin, er 6,2 procentpoint, mens det er endnu mere markant i Michigan, hvor han gennemsnitligt fører med 7,6 procentpoint.

Det skal dog siges, at Trump har meningsmålinger, der har ham væsentlig tættere i opløbet mod Biden.

Men noget kan tyde på, at Joe Biden har god mulighed for at sætte sig på begge de to delstater og nuppe de 26 valgmænd, som hører til.

Det kræver et minimum af 270 valgmænd for at blive præsident.

Og det bliver bedre for Joe Biden.

Også i Arizona og ikke mindst Florida står den 77-årige tidligere vicepræsident til solide føringer, hvis man tager gennemsnittet af målinger i staterne siden starten af maj.

I Florida, der er den stat i USA med tredjeflest valgmænd med 29, fører Biden med 2,5 procentpoint i gennemsnit.

Herunder kan man se et kort over nye og klassiske svingstater i USA.

Og de gode nyheder bliver ved for Biden.

I Arizona, der har 11 valgmænd at byde på, har Biden en gennemsnitlig føring på 3,3 procentpoint i de forskellige målinger.

Netop Arizona er først i forbindelse med dette valg rykket ind i kolonnen over svingstater, da den tidligere har været at regne for en sikker republikansk stat.

Det samme gør sig gældende for Texas, som er den næstvigtigste delstat, når det kommer til valgmænd med sine 38.

For bare få år siden var det nærmest helt utænkeligt, at Texas ikke ville vælge en republikaner som sin favorit til præsidentposten.

Og så sent som for fire år siden vandt Trump netop Texas med hele ni procentpoint ned til Hillary Clinton.

Men ved dette års valg har Joe Biden faktisk en reel mulighed for at vinde den store og folkerige delstat.

Ved gennemsnittet af målingerne fører Donald Trump dog, men kun lige med 1,5 procentpoint.

Der er dog - som nævnt tidligere - fortsat håb for Donald Trump.

På nær Michigan så læner en stor del af de nævnte svingstater fortsat mere mod at stemme republikansk, end det er tilfældet på landsplan.

Det kunne antyde, at Trump fortsat har en fordel, når det gælder kampen om de altafgørende valgmænd, selv om Biden står stærkest lige nu.