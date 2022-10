Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Facaderne hos de luksuriøse bilmærker Bentley, Ferrari og Bugatti i London er onsdag blevet sprøjtet til med orange maling.

Det skriver Sky News.

Det er den britiske klimaaktivistgruppe Just Stop Oil, som har sprøjtet med malingen.

Gruppen kæmper for at få regeringen i Storbritannien til at standse brugen af fossile brændstoffer. Senest lavede man en lignende demonstration ved Aston Martins udstillingslokaler i byen.

»Vi betaler en kæmpe regning for brug af olie og gas, men det er ingenting i forhold til, hvad vores børn kommer til,« udtaler en af aktivisterne til Sky News, som tilføjer:

»Hvis denne regering bekymrer sig om mennesker, ville de isolere hjem, investere i offentlig transport til en overkommelig pris og opskalere massivt på vedvarende energi.«

Just Stop Oil beskriver sig selv som en samling af grupper, der arbejder sammen for at sikre, at den britiske regering forpligter sig til at standse både licensering og produktion af nye fossile brændstoffer.

For nylig kastede gruppen også maling på et van Gogh-maleri ved National Gallery på Trafalgar Square.

De mener, at det vil være det første skridt mod at sikre menneskets overlevelse.

De nylige protester har fået Storbritanniens regering til at reagere.

Indenrigsminister Suella Braverman har varslet et lovforslag, der skal gøre det lettere at håndtere protester fra grupper som Just Stop Oil, hvilket du kan læse mere om her.