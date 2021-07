Adskillige personer har i årtier kæmpet for, at skibet 'Estonia' skulle gennem grundigere undersøgelser, efter den forliste Østersøen i 1994.

Bønnerne er blevet hørt, og 9. juli påbegyndte undersøgelserne, der bliver udført af havarikommissioner i Sverige og Estland.

Og nu – blot få dage senere – kan havarikommissionerne præsentere nye informationer om det tragiske skibsforlis, hvor 852 personer omkom. Det skriver nyhedsbureauet TT ifølge VG.

Den estiske havarikommission bekræfter, at der er fundet to sprækker på skibsvraget. Sprækkerne er ikke tidligere kendt af myndighederne.

Jonas Backstrand, formand for Sveriges statslige havarikommission, beskriver over for TT fundene som 'interessante'.

Men der er en risiko for, at fundet kan blive overfortolket, før undersøgelserne er færdiggjort.

»Derfor vil vi være forsigtige med at drage nogen konklusioner, før eksperterne har indsamlet al data,« siger Johan Backstrand.

'Estonia' sejlede ud på den skæbnesvangre tur 27. september 1994 med 989 ombordværende.

Men skibet, der skulle sejle fra Tallinn til Stockholm, blev natten til 28. september ramt af et slemt uvejr, og katastrofen indtraf, da skibet sank omkring klokken 01.50.

Overlevende og pårørende til ofrene for ulykken har i flere år kæmpet for en grundigere undersøgelse af hændelsen, da det for mange har været et mysterium, hvordan skibet kunne synke på under en time.

I forbindelse med en nylig dokumentar blev der endvidere sået tvivl om de konklusioner, der blev draget i de officielle undersøgelser af ulykken.

Med i dokumentaren var blandt andet billeder af et stort hul i skibsvraget, som frem til da ikke havde været offentligt kendt. Eksperter, der har set optagelserne, mener, at det er sandsynligt, at hullet er den egentlige årsag til, at færgen sank.

Et hul, som ifølge eksperterne er så stort, at det kun kunne være opstået, hvis færgen blev ramt af noget.

Dermed satte dokumentaren spørgsmålstegn ved den officielle forklaring, der lyder, at det var bovporten, der rev sig løs i det hårde vejr.

Det er på denne baggrund, at de igangværende undersøgelser finder sted. Hvilken betydning de to nye sprækker får, vil tiden nu altså vise.

Ud af de 989 ombordværende overlevede kun 137 personer.