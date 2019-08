Politistyrker i Hongkong brugte lørdag tåregas og knipler mod demonstranter, der svarede igen ved at kaste med sten, flasker og bambusrør. Gadekampene brød ud i et arbejderkvarter efter flere dages ulmende uro.

Tidligere havde tusindvis af demonstranter, hvoraf mange bar sikkerhedshjelme og gasmasker, marcheret igennem industriområdet Kwun Tong, hvor de blev standset af politifolk med hjelme og knipler uden for en politistation.

En tåge af tåregas og skår fra tusindvis af knuste flasker lå i gaderne, da demonstranterne trak sig tilbage fra kampene.

Mange indbyggere i Hongkong er blevet mere fjendtligt indstillet over for politiet under den langvarige uro i den tidligere britiske kronkoloni.

Politiet er i mange tilfælde blevet beskyldt for at have været unødvendigt brutale over for demonstranterne, som er blevet mødt med både tåregas, peberspray, vandkanoner og gummikugler.

En del aktivister er blevet anholdt.

Myndighederne synes dog at have været opsat på at undgå en blodig optrapning af de tilbagevendende gadekampe.

Under lørdagens demonstrationer var det øjensynligt radikale unge demonstranter, der er kendt som "de tapre", der udløste de voldelige sammenstød med voldelige provokationer.

Politifolk jagtede derefter hundredvis af aktive demonstranter, som søgte tilflugt under en bro.

- Jeg har aldrig set Hongkong i en situation som denne, sagde den 65-årige Dee Cheung til AFP.

Han siger, at han støtter de unge i deres opgør.

- De er gået på gaden, fordi de tænker på deres fremtid. De gør dette for Hongkongs skyld, siger han.

En ansat på det britiske konsulat i Hongkong blev lørdag morgen løsladt fra kinesisk varetægt.

Tidligere på ugen udtrykte Storbritannien bekymring over rapporter i hongkongske medier om, at en konsulatmedarbejder var forsvundet på det kinesiske fastland og muligvis tilbageholdt.

Sagen omkring konsulatmedarbejderen har øget Hongkong-indbyggernes frygt for, at Kina vil indføre kinesisk lovgivning og kinesisk retspraksis i den tidligere britiske kronkoloni.

Hongkong blev i 1997 ført tilbage til Kina som særskilt administrativ region med udstrakt selvstyre under devisen "ét land, to systemer". Det indebærer, at Hongkong har sit eget retssystem.

