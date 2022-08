Lyt til artiklen

Fotos fra Mariupol vækker opsigt, og FN frygter, at Rusland vil placere krigsfanger i bur under deres retssager.

Billeder fra koncertsalen i den ukrainske by Mariupol, som er under besættelse af russiske styrker, synes at vise, at Rusland er i gang med at opføre metalbure. Bure, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Ifølge FN ser det ud til, at burene bliver bygget, så man kan placere ukrainske krigsfanger i dem under deres retsforfølgelse. Det rapporterer BBC.

»Tilsyneladende er ideen at tilbageholde krigsfanger under retssagerne i disse bure,« siger Ravina Shamdasani fra FNs menneskerettighedskontor ifølge BBC.

Hun kalder sådanne planer 'uacceptable' og 'ydmygende'.

Hvis det er tilfældet, kan der være tale om en krigsforbrydelse, tordner FN-kommissæren.

»Vi minder om, at international humanitær lovgivning forbyder etableringen af retsinstanser udelukkende for at dømme krigsfanger, og at forsætligt fratage en krigsfange rettighederne i en fair og regulær rettergang svarer til en krigsforbrydelse,« siger Ravina Shamdasani.

Rusland har tidligere afvist, at man behandler krigsfanger dårligt.