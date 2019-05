Spritnye 100- og 200-eurosedler er tirsdag blevet tilgængelige. Dermed er den såkaldte Europa-serie komplet.

To helt nye udgaver af 100- og 200-eurosedlerne bliver tirsdag sendt i omløb i euroområdet af Den Europæiske Centralbank (ECB).

Det betyder, at den såkaldte Europa-serie nu er komplet.

Europa-serien begyndte for første gang at blive indfaset i 2013. Siden da er 5-, 10-, 20- og 50-eurosedler blevet sendt på gaden.

Navnet på den nye serie kommer fra prinsessen Europa fra græsk mytologi.

Hendes ansigt kan ses flere steder på de nye sedler, der er spækket med avanceret sikkerhedsteknologi. De to seneste eurosedler indeholder helt nye sikkerhedstiltag i forhold til sedlerne, der er sendt i omløb fra 2013 til 2017.

Blandt andet er der på de nye 100- og 200-eurosedler et lille såkaldt satellithologram. Hologrammet er placeret øverst i højre hjørne på forsiden. Her er sedlens værdi skrevet i et lille vindue, og når man vipper sedlen bevæger små eurosymboler sig rundt om beløbet.

Desuden er der i nederste venstre hjørne på forsiden et skinnende tal. Det skifter farve fra smaragdgrøn til blå, når man vipper sedlen.

Motivet på sedlerne i den nye Europa-serie har ikke ændret sig synderligt.

Der er stadig tale om motiver, der er inspireret af forskellige arkitektoniske stilarter fra den europæiske kulturhistorie.

100-eurosedlen illustrerer barok og rokoko, mens 200-eurosedlen illustrerer jern- og glasarkitektur fra det 19. århundrede.

Ifølge ECB er kontanter stadig klart det mest foretrukne betalingsmiddel i euroområdet. Her blev 79 procent af alle transaktioner i 2016 afviklet med kontanter. Kun 19 procent blev klaret med kort.

ECB har valgt ikke at sende en ny version af den værdifulde 500-euroseddel på gaden. Årsagen er, at den kan være med til at "facilitere ulovlige aktiviteter". De gamle 500-eurosedler kan dog stadig bruges.

Euroen blev indført 1. januar 1999, hvor 11 EU-lande fastlåste kursen på deres valuta og indførte en fælles valutapolitik.

I dag bruges euroen i 19 EU-lande af 340 millioner borgere.

Danmark er ikke med i eurosamarbejdet, men den danske krone er bundet til euroen. Det betyder, at kronekursen altid følger eurokursen.

/ritzau/