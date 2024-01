Prins Andrew fik 'daglig massage' hos den nu afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein.

Det fremgår af nye frigivne dokumenter fra sagsakterne imod Epstein, der kom frem fredag aften.

De sætter endnu engang Prins Andrew i forbindelse med Epstein, der i 2019 blev anholdt og varetægtsfængslet i en omfattende sag om påstået misbrug af mindreårige.

Ifølge de nyligt offentliggjorte dokumenter tilbragte prinsen 'ugevis' i Epsteins hjem i Palm Beach i Florida.

Dokumenterne baserer sig på en afhøring fra 2009 af Epsteins tidligere hushjælp Juan Alessi.

»Jeg vil sige daglig massage. De får en massage dagligt,« skal Juan Alessi have sagt ifølge New York Post.

Alessi vidste dog ikke, hvad der præcis foregik, når prins Andrew fik massage.

»Jeg tror, det bare var massage for ham.«

Prinsen er tidligere blevet anklaget for at have haft sex med Epsteins selvudnævnte 'sexslave' Virginia Giuffre, da hun var 17 år. Selvom han har afvist anklagerne, valgte Andrew at indgå i et forlig med kvinden.

Sagen betød, at prinsen mistede sine militære titler og sin protektorrolle.

Senere er det kommet frem, at en unavngiven kvinde har anklaget prinsen for at have deltaget i et sexorgie med mindreårige piger under et besøg på en af Epsteins private øer.

Et anden kvinde ved navn Johanna Sjoberg siger, at prins Andrew befølte hendes bryster i rigmandens lejlighed i 2001.

Det britiske kongehus har tidligere afvist de anklager.

I sagen mod Epstein er der løbende blevet frigivet retsdokumenter til offentligheden, hvori flere højtprofilerede personer har været at finde.

Blandt andre er Stephen Hawking, Michael Jackson og Bill Clinton blevet sat i forbindelse med den 66-årige finansmand.

Det betyder dog ikke, at de anklages for at have gjort noget forkert.

Epstein nåede aldrig at komme for retten efter sin varetægtsfængsling, da han blev fundet død i sin fængselscelle i august 2019. Ifølge retsmedicinere havde han begået selvmord.

Domstolene har frigivet listen som del af et søgsmål mod Epsteins partner, Ghislaine Maxwell, der afsoner en 20 år lang fængselsdom for forbrydelser, hun begik med Jeffrey Epstein.

Dommeren i sagen har tidligere begrundet frigivelsen af dokumenterne med, at mange, der optræder i dem, allerede er blevet identificeret i medierne.