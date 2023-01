Lyt til artiklen

De økonomiske sanktioner mod Rusland ser ud til for alvor at begynde at have en effekt på måden, Vladimir Putins generaler fører krig i Ukraine.

Det slår det ukrainske efterretningsvæsen fast.

Ændringen betyder dog ikke nødvendigvis, at russerne vil mindske deres angreb på Ukraine.

Den effekt, som det ukrainske efterretningsvæsen kan se, er, at Rusland udfører luftangreb over Ukraine på en anden måde end tidligere.

Hvor det før var moderne våben, som Rusland sendte ind over Kyiv, Kherson, Kharkiv og Bakhmut, så er det nu i stigende grad ældre våben, modificerede missiler samt iranske droner.

»Vi ser effekten af de økonomiske sanktioner mod Rusland. De forsøger at omgå dem ved at importere komponenter, men det er ikke så nemt,« siger en talsmand for den ukrainske efterretningstjeneste GUR ved navn Vadim Skibitskij.

Men det er dog ikke udelukkende ældre våben. Også nyproducerede våben finder vej til Ukraine, slår talspersonen fast.

»Vi finder også fragmenter af missiler, der er produceret i sidste del af 2022. De bliver produceret og så efterfølgende sendt til tropperne for at udføre angreb mod os,« siger Vadim Skibitskij.